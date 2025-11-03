Forskare i Kulturvård
Uppsala universitet, Inst för arkeologi, antik historia och kulturvård / Samhällsvetarjobb / Gotland Visa alla samhällsvetarjobb i Gotland
2025-11-03
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Inst för arkeologi, antik historia och kulturvård i Gotland
, Uppsala
eller i hela Sverige
Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution som kännetecknas av flera ämnesövergripande samarbeten.
Vid institutionen sker undervisning och forskning i ämnena arkeologi, osteologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi och global miljöhistoria. Institutionen är värd för den nationella forskningsinfrastrukturen Swedigarch och excellenscentret Den vikingatida världen. Institutionen har sin verksamhet förlagd både till Uppsala och till Visby (Campus Gotland). Ämnet arkeologi engagerar ett trettiotal lärare, forskare och doktorander med verksamhet på båda campus. Läs mer om institutionen här: https://www.uu.se/institution/arkeologi-antik-historia-och-kulturvard
Forskare med fokus på byggnadsbeståndsanalys
Inom Horizon-projektet INHERIT, där forskare från kulturvård och geovetenskaper samarbetar, är världsarvet Visby ett av de pilotområden där verktyg och metoder för ökad energieffektivisering ska tillämpas. De verktyg och metoder som kommer att tillämpas och testas på byggnadsbeståndet i Visby är beslutsstöd för energieffektivisering, GIS-baserade lösningar för hållbart underhåll och förvaltning av kulturarv tillsammans med verktyg för klimatscenarier för historiska byggnader. För detta behöver vi arbeta med modellering av byggnadsbeståndet för att hitta typologier och byggnadskarakteristika som kan användas för att simulera framtida energi- och klimatscenarier.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Medverka som forskare i INHERIT-projektet med arbetsuppgifter som rör metodutveckling av byggnadsbeståndsanalyser för världsarvsstaden Visby. Arbetsuppgifterna omfattar litteraturgenomgång, datainsamling, databehandling, analys, metodutveckling samt författande av vetenskapliga artiklar och rapporter.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i för arbetsuppgifterna relevant ämne. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av byggnadsbeståndsanalys samt god förmåga att kunna uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av tillämpat arbete med koppling till forskningsområdet energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Goda språkkunskaper i europeiska språk. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till 6 månader. Omfattningen är 50 %. Tillträde 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby
Upplysningar om anställningen lämnas av: projektledare Gustaf Leijonhufvud e-post mailto:gustaf.erik.leijonhufvud@uu.se
Välkommen med din ansökan senast 17 november 2025 UFV-PA 2025/3314.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/3314". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Inst för arkeologi, antik historia och kulturvård Jobbnummer
9584605