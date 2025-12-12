Forskare i kraftsystems digitala tvillingar för distributionsnät
Det svenska elnätet genomgår en snabb omvandling, driven av integrationen av distribuerade energiresurser (DER), elektrifiering av transporter och byggnader samt ökande driftsosäkerhet.
För att stödja effektiv och tillförlitlig nätdrift behöver distributionssystemoperatörer (DSO) avancerade digitala verktyg som kan fånga det dynamiska beteendet hos verkliga nät, bedöma nätförhållanden i nära realtid och utvärdera effekterna av ny teknik.
Detta projekt syftar till att utveckla en högkvalitativ digital tvilling av ett distributionsnät, som kombinerar fysikbaserad modellering, dataanalys och simuleringstekniker. Den digitala tvillingen kommer att integrera verkliga driftsdata från lågspännings- och mellanspänningsnät, vilket möjliggör förbättrad situationsmedvetenhet, flexibilitetsbedömning och planeringsstöd. Projektet finansieras av Energimyndigheten i samarbete med E.ON.KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen.
- Forskningsexpertis inom modellering, identifiering, simulering och optimering av distributionsnät
- Mycket goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt, då det krävs i det dagliga arbetet.
- Goda programmeringskunskaper
Meriterande
- Stark expertis inom minst ett av följande områden: digitalisering av kraftsystem/djupförstärkningsinlärning, eller optimering och energihantering av kraftsystem, eller digital tvilling/realtidssimulering
- Erfarenhet av utveckling av digitala plattformar är meriterande
- Samarbetsförmåga
- Självständighet
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth/kth-din-framtida-arbetsplats-1.49050.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Forskningsutlåtande om tidigare forskningsresultat (2 sidor) och forskningsplan (3 sidor)
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 12 mån, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440i
samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
