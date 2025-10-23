Forskare i kemiteknik
2025-10-23
Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.
Som forskare i kemiteknik vid Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik (IMD) verkar du inom forskningscentret FSCN.
Här finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Vi arbetar multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Vi stödjer kunskapsutvecklingen inom näringslivet både regionalt och nationellt genom nära samverkan med företag och genom att erbjuda utbildningar med stark forsknings- och näringslivsanknytning.
Vi söker nu en disputerad medarbetare som vill jobba deltid (50%) med forskning inom miljövänligt hopsättande av nanocellulosamaterial för applikation i hydrofoba lättviktsmaterial och läkemedelssyntes.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för den medarbetare vi söker är forskning inom nanocellulosa, biokatalys, heterogen katalys och syntes. Som forskare hos oss arbetar du i ett team och i projektform, ofta med kollegor från andra ämnesområden. Du kommer att jobba med forskning inriktad mot katalys på fibrer, fibermaterial samt olika applikationer av katalys i produktionsprocesser.
Din bakgrund
Vi söker dig som har
- avlagt en doktorsexamen i kemi med inriktning mot nanoteknologi/biokatalys/katalys
- goda kunskaper och erfarenheter om fibrer och fiberbaserade material, om framställningsprocesser för massa- och pappersprodukter
- mångårig erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt inom universitet/högskola.
Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska eller engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
- nanomaterial/nanopartiklar
- heterogen katalys
- biokatalys
Dina egenskaper
I rollen som forskare hos oss bör du vara självständigt och bra på att ta ansvar och egna initiativ för att driva våra projekt framåt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställning och tillträde
Anställningen är en särskild visstidsanställning på 50% under 9 månader, från och med 2025-12-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningsort: Sundsvall
Information
Närmare upplysningar lämnas av Dr. Birgitta Engberg (centrumledare FSCN), birgitta.engberg@miun.se
eller Prof. Armando Cordova, armando.cordova@miun.se
.
Du kan även besöka FSCN online: https://www.miun.se/fscn
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Till ansökan bifogas:
- Meritförteckning. Max 4 sidor.
- Vidimerad kopia av examensbevis (doktorsexamen).
- Redogörelse för vetenskaplig verksamhet, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.
- Personligt brev. Beskriv dina visioner och mål för tjänsten i relation till dina meriter och intressen. Max 1 sida.
Eventuella övriga handlingar som sökanden åberopar.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2025-11-13.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
