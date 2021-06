Forskare i kemisk teknologi - Luleå Tekniska Universitet - Sjukgymnastjobb i Luleå

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Forskningen vid ämnet Kemisk teknologi är fokuserad på zeoliter och har en tydlig miljöprofil. Vi är världsledande inom zeolitbaserade membran och utvecklar också zeolitbaserade katalysatorer och adsorbenter. De material vi utvecklar kan användas för bland annat koldioxidseparation eller syntes av förnybara bränslen och för att minska industrins energianvändning. Vi samarbetar med flera multinationella företag och har även startat ett avknoppningsföretag. Vi har ett modernt och välutrustat laboratorium i absolut toppklass.Vi letar nu efter en forskare som ska arbeta i vår grupp med specialisering inom utveckling av katalysatorer och katalytiska processer för omvandling av CO2 till bränslen.ÄMNESBESKRIVNINGKemisk teknologi omfattar utformning och analys av industriella kemiska processer och produkter genom experimentella och teoretiska studier. Av speciell vikt är materialutveckling för kemitekniska applikationer.2021-07-01Arbetsuppgifterna består av tillverkning och karakterisering av katalysatorer med avancerade vetenskapliga instrument. Materialen utvärderas också i försök i vårt laboratorium och beskrivs med kemitekniska modeller. Beroende på ditt intresse och gruppens behov kommer du att fokusera på någon eller några av dessa uppgifter.Som forskare deltar du vanligen i handledningen av doktorander. Mer specifikt kommer du att optimera de katalytiska processerna för omvandling av CO2 till bränslen.För att vara behörig för anställning krävs en doktorsexamen i kemi, kemiteknik eller materialteknik.Vidare har du mycket goda meriter samt hög analytisk, problemlösande och social förmåga. Du har hög motivation samt kan arbeta självständigt och i grupp. Du kan arbeta både praktiskt och teoretiskt och är mycket bra på att kommunicera, både i tal och skrift. Praktisk förmåga samt teknisk kompetens är mycket meriterande.De sökande kommer att genomgå en rigorös urvalsprocedur för att identifiera den mest lämpade kandidaten.