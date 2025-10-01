Forskare i filmvetenskap
2025-10-01
Institutionen för mediestudier är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten, med cirka 65 anställda och 885 helårsstudenter.
Filmvetenskap ingår i Institutionen för mediestudier tillsammans med ämnena medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik och modevetenskap. Filmvetenskap är en samlingsbeteckning för studiet av rörliga bilder från tiden före filmens genombrott till det samtida medielandskapets bildskärmar, dukar och digitala plattformar. Ämnesfokus gäller i betydande utsträckning mediala brytpunkter för film, television och digitala medier i brett perspektiv - teoretiskt, historiografiskt, estetiskt och kulturhistoriskt.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-mediestudier/.
Anställningen finansieras av Anders Sandrews Stiftelse.
Projektbeskrivning
Anders Sandrews Stiftelse stödjer forskning i film- och teatervetenskap i form av donationer till film- och teatervetenskap vid Stockholms universitet. Stiftelsen finansierar två forskaranställningar, en i filmvetenskap och en i teatervetenskap. Sandrewsforskarna kommer att ingå i institutionernas forskarmiljöer, men också ha gemensamma forskningsaktiviteter över ämnesgränserna.
Det forskningsprojekt som den sökande beskriver i forskningsplanen ska vara anpassat till anställningens tidsram (50 % av heltid under 12 månader), och alltså utgöra ett mindre projekt eller en delstudie/en början/ett avslut av större projekt. Det kan med fördel vara ett filmvetenskapligt projekt där film ses i relation till andra konst- och gestaltningsformer, exempelvis teater, konst, litteratur eller musik. Projektet kan gärna rikta in sig mot barn- och ungdomskultur. Forskningsplanen bedöms efter vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet enligt bedömningsgrunderna nedan.
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att bedriva filmvetenskaplig forskning. Vidare förväntas forskaren delta aktivt i institutionens verksamhet.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och kvalitén på projektbeskrivningen. Sökande från hela det humanvetenskapliga området kan komma i fråga om objektet och forskningen är tvärvetenskaplig.
Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta, som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Konstnärlig doktorsexamen är inte behörighetsgivande. Examen ska vara avlagd senast den sista ansökningsdagen 2025-11-15. Den sökande ska behärska svenska, dvs. läsa och förstå svenska.
Om anställningen
Anställningen avser 50 % av heltid och är tidsbegränsad till längst 12 månader. Tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Genom Sandrewsdonationen kommer du också ingå i en tvärvetenskaplig miljö mellan film- och teatervetenskap.
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Jessika van der Sluijs Björkman, mailto:prefekt@ims.su.se
, eller ställföreträdande prefekt Anna Sofia Rossholm, mailto:anna-sofia.rossholm@ims.su.se
