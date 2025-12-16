Forskare i Epidemiologi
2025-12-16
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.
a cancer, genetiska och autoimmuna sjukdomar. En av de bärande tankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed främja en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom sex forskningsprogram: cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 550 miljoner kronor, varav ca två tredjedelar är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 400, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 850 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.uu.se/medarbetare/institution/immunologi-genetik-och-patologi
Arbetsuppgifter
Forskaren kommer att vara anställd i Dr. Åsa Johanssons forskargrupp. Det specifika
forskningsprojektet kommer att fokusera på effekten av exogena hormoner på kardiometabola
sjukdomar och cancer, främst kvinnospecifika cancerformer. Den primära uppgiften är att analysera data från de nationella svenska registren, med exponeringsvariabler identifierade från läkemedelsregistret eller medicinska födelseregistret, och sjukdomsutfall från cancerregistret, patientregistret, dödsorsaksregistret samt olika kvalitetsregister. I arbetsuppgifterna ingår att planera och genomföra dataanalys, sammanställa resultat samt skriva och presentera vetenskapliga arbeten. Viss handledning, undervisning, och administrativa sysslor kan ingå.
Kvalifikationskrav
• Doktorsexamen i epidemiologi, biostatistik eller liknande. Examen ska vara avlagd vid tidpunkten för anställningsbeslutet.
• Omfattande erfarenhet av registerforskning med användning av de nationella svenska registren, inklusive databearbetning av uttag från registren och utförande av statistiska analyser.
• Dokumenterad erfarenhet av att sammanställa, tolka och visualisera resultat från epidemiologiska studier samt stor erfarenhet av att publicera artiklar i välrenommerade internationella vetenskapliga tidskrifter.
• God förmåga att uttrycka sig på engelska, både i tal och skrift.
• God samarbets- och kommunikationsförmåga samt erfarenhet av internationella samarbeten.
• Dokumenterad erfarenhet av Cox-regression och kausalinferens.
• Välstrukturerad och noggrann i ditt arbete samt god planeringsförmåga
Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet inom pharmacoepidemiologi, cancerepidemiologi, genetisk epidemiologi eller bioinformatik är meriterande. Dokumenterad erfarenhet av att ha lett (som försteförfattare) flertalet forskningsstudier av hög vetenskaplig kvalitet.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Åsa Johansson, asa.johansson@igp.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 2 februari 2026, UFV-PA 2025/3660
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
