Forskare i biomedicinsk fotonik
2025-11-10
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper. Vår forskning och utbildning fokuserar på en djup förståelse av kemiska och biologiska processer i celler och i miljön. Vi ansvarar för forskarutbildning inom ämnesområdet Naturvetenskap med inriktning mot kemi, biofysik, biologi och utbildningsvetenskap. Därtill är institutionen värd för utbildningsprogram i molekylärbiologi, biofysik, kemi, organisk kemi och läkemedelskemi samt receptarieutbildningen. Institutionen är en internationell miljö med tvärvetenskapliga samarbeten inom både forskning och utbildning, och bidrar starkt till Göteborgs universitets topprankning inom life science Institutionens verksamhet bedrivs i Natrium, Medicinareberget i Göteborg.
Arbetsuppgifter
Den anställda forskaren kommer att spela en aktiv och central roll i att driva och vidareutveckla forskargruppens experimentella laserskanningsmikroskopiverksamhet, med fokus på multifotonmikroskopi kombinerat med fluorescenslivslängdsavbildning (MPM-FLIM).
Arbetsuppgifterna omfattar främst experimentellt arbete med avancerad optisk och laserbaserad utrustning, provpreparering, dataanalys, dokumentation samt skrivande av rapporter och vetenskapliga artiklar. Utvecklingsarbetet syftar till att fördjupa och vidareutveckla gruppens forskning inom MPM-FLIM för tillämpning på biologiska prover baserat på autofluorescens. Särskilt fokus kommer att ligga på programmering och utveckling av metoder för dataanalys. Målsättningen är att integrera Al-baserade analysmetoder som en central del av forskargruppens metodutveckling, för att förbättra bildanalys, spektral uppdelning och mönsterigenkänning i komplexa biologiska data. Forskaren förväntas även ta en aktiv roll i sammanställning och publicering av forskningsresultat samt bidra till handledning av examensarbetare och doktorander.
Kvalifikationer
Behörig att anställas som är den som har svensk doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Krav för anställningen:
• Doktorsexamen inom naturvetenskap, fysikalisk kemi eller teknik, med inriktning mot biofysiska eller biomedicinska frågeställningar, erhållen för högst fem år sedan.
• Dokumenterad erfarenhet av och vetenskapliga publikationer i välrenommerade tidskrifter inom ämnesområdet, med fokus på utveckling och/eller tillämpning av MPM-FLIM-metodik eller motsvarande under de senaste fem åren.
• Dokumenterad praktisk erfarenhet av experimentellt biomedicinskt arbete, såsom hantering av biologiska prover och/eller cellodling.
• Dokumenterad erfarenhet av dataanalys och programmering på postdoktoral nivå, inkluderande bildanalys och/eller tillämpning av maskininlärning/AI.
• God förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera experimentellt forskningsarbete.
• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Meriterande utbildning, kunskaper och erfarenheter, personliga egenskaper
Vid urval av sökande kommer följande meriterande kvalifikationer och personliga egenskaper att särskilt beaktas och ligga till grund för rangordning av kandidater.
Meriterande för anställningen:
• Erfarenhet av vidareutveckling av MPM-FLIM och/eller relaterade avancerade optiska avbildningstekniker med tillämpningar inom biomedicinsk forskning.
• Erfarenhet av handledning av studenter på kandidat-, master- och/eller doktorandnivå.
• Förmåga att självständigt söka och erhålla forskningsfinansiering.
Dina personliga egenskaper
• Noggrannhet och god analytisk förmåga.
• God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till en positiv forskningsmiljö.
• Personligt engagemang, initiativförmåga och entusiasm för att driva forskningsverksamheten framåt.
Anställning
Anställningen är tidsbegränsad, 360 dagar på heltid (100%) med placering på Institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet. Preliminärt datum för tillträde av tjänst: 2026-03-01.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor Marica Ericson, marica.ericson@gu.se
. telefon: 31-786 9030
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal Reach mee genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan skrivs med fördel på engelska och skall innehålla:
Meritförteckning/CV
Personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten.
Kontaktuppgifter till minst två
Kopia på examensbevis för doktorsexamen
Kopia på andra intyg/betyg som du önskar åberopa. De åberopade meriterna ska vara dokumenterade, bestyrkta och översatta till engelska.
Samtliga bilagor ska vara namngivna på ett sätt som tydligt visar dess innehåll.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-12-01
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
