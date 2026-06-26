Forskare i astronomi och astrofysik
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Forskning och utbildning vid Miljö- och geovetenskapliga institutionen (MGeo) behandlar grundläggande och tillämpade frågor om jordens tidigare, nuvarande och framtida klimat och miljö, inklusive människors interaktion med naturen och konsekvenser för människors välbefinnande. MGeo utvecklar och tillämpar banbrytande metoder, modeller och tekniker inom miljövetenskap, kvartär- och berggrundsgeologi, paleontologi, naturgeografi, biodiversitet och ekosystemvetenskap, fjärranalys, geografisk informationsvetenskap (GIS) och beräkningsvetenskap inom miljö- och hälsa för att studera processer som sträcker sig från det mikroskopiska till det planetära, över alla tidsskalor.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Forskaren skall verka inom området astronomi och astrofysik, mer specifikt i utforskandet av Vintergatans disk och halo med hjälp av massiva spektroskopiska genommönstringar av Vintergatans stjärnor. Speciellt fokus kommer att ligga på att utnyttja så kallade FGK stjärnor, med tyngdpunkt på sub-jättar, som prober av Vintergatans historia. Inom Vintergatans historia förväntas gruppen och forskaren att fokusera på bildandet och utvecklandet av Vintergatans halo och stjärndisk.
Anställningen är placerad på institutionen för miljö- och geovetenskap, avdelning Beta, i den forskningsgrupp som leds av professor Sofia Feltzing.
Arbetsuppgifterna innefattar bl a.:
Forskning om Vintergatan som galax genom utnyttjande av data från massiva spektroskopiska genommönstringar. Forskningen kommer att fokusera på bildandet och utvecklandet av Vintergatans disk och halo.
Forskningsgruppen är engagerad i 4MOST, SDSS-V och WEAVE och forskaren förväntas att aktivt arbeta i dessa. Dels i de olika grupper som utnyttjar data för att lära sig mer om Vintergatan och dels i de arbetsgrupper som möjliggör detta arbete. Exempel utgörs av att delta i kvalitetskontroll och analys av data, ta vara på de möjligheter som ges till ett tidigt utnyttjande av observations data för studier av Vintergatan som galax samt producera så kallade mervärdes "data products".
Inom analysdelen skall forskaren engagera sig framförallt i bestämningen av åldrar för subjättar. Dessa data utgör ett väsentligt komplement till pågående doktorandprojekt i gruppen.
Handledning av doktorand tillsammans med gruppens ledare.
Ansvara för gruppens seminarieverksamhet tillsammans med gruppens ledare.
Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering för den egna och för gruppens forskning.
Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår.
Det kommer finnas möjlighet till högskolepedagogisk utbildning.
Krav för anställningen
Avlagd doktorsexamen, avhandlingsämnet bör helt eller delvis behandla Vintergatans metalfattiga stjärnor och soltvillingar
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Ha genomgått grundläggande kurs för handledning av doktorand i egenskap av biträdande handledare.
Erfarenhet av att jobba i minst en, helst två, massiva spektroskopiska genommönstringar av Vintergatans stjärnor, t ex SDSS-V.
Ha dokumenterade, företrädesvis i form av publikation, kunskaper om åldersbestämning av FGK stjärnor.
Inneha kvalificerade kunskaper om så kallade Very Metal-Poor stars, helst med publikationer.
Ha arbetat eller arbeta i grupp(er) i stora genommönstringar som arbetar med validering och kalibrering av dataprodukterna.
Meriterande för anställningen
Det är meriterande att ha arbetat eller arbeta med att ta fram mervärdes "data products", exempelvis åldrar.
Kunskaper i IRAF, speciellt inom stjärnspektroskopi.
Erfarenhet av att organisera vetenskapliga aktiviteter så som men inte uteslutande seminarier och forskarbesök.
Det är meriterande att ha god kännedom om 4MOST infrastruktur.
Det är meriterande att ha deltagit i olika arbetsgrupper och/eller arbetsmöten inom SDSS-V samarbetet.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
Villkor mm
Tillsvidareanställning med start 2027-01-01.
Anställningen är en 100% heltidsanställning.
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:
Meritförteckning/CV inklusive fullständig publikationslista.
En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
En kortfattad beskrivning av hur den sökande ser att den uppfyller de specifika ska-kraven i ansökan samt hur den ser att den kan bidra på bästa sätt att utveckla gruppens forskning (max två sidor).
Kontaktuppgifter till minst två referenser.
Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Välkommen med din ansökan!
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi fysik, geovetenskap, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap och naturgeografi. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Sölvegatan 12 (visa karta
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223 62 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Jobbnummer
9979964