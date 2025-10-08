Forskare i akvatisk ekologi
Institutionen för akvatiska resurser
Institutionen för akvatiska resurser
Institutionen för akvatiska resurser följer och utvärderar de akvatiska ekosystemens tillstånd och utveckling och hur resursutnyttjandet påverkar ekosystemen. Forskningen omfattar studier av fisk- och skaldjursbeståndens status, ekosystemanalys och ekosysteminteraktioner, rumsliga analyser, effekter av mänsklig påverkan på fisk och ekosystem, fiskevård och fiskemetoder, vattenbruk och dess effekter. Biologisk rådgivning för förvaltning och hållbart nyttjande är en av institutionens huvuduppgifter, liksom att svara för Sveriges del av EUs marina datainsamlingsprogram och vara utförare av nationell miljöövervakning. Institutionen finns på åtta orter, med huvudorterna Uppsala(Ultuna), Öregrund., Lysekil, Stockholm(Drottningholm) samt fyra fältstationer.
För mer information om institutionen: www.slu.se/akvatiskaresurser
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Vi söker en målmedveten disputerad person med specifik kompentens om lax- och havsöringens biologi, samt hantering och kvalitetssäkring av data insamlat i fält. Du har ett stort intresse av att förbättra miljön och ekosystem i vatten, samt för fiskekologi och förvaltning av naturresurser.
Om jobbet
Tjänsten innebär arbete med datahantering och eventuellt dataanalys, vilka ligger till grund för framtagande av vetenskapligt grundade underlag och råd för myndigheter och andra aktörer. Arbetet består i huvudsak av att bistå projektledare med att ta emot, kvalitetssäkra och datalagra specifika data från lax- och havsöringsmolt insamlade inom ramen för EUs datainsamlingsförordning (DCF), som kommer användas av internationella havsforskningsrådet (ICES) arbetsgrupper.Publiceringsdatum2025-10-08Kvalifikationer
Du skall:
• ha avlagd doktorsexamen i biologi, eller motsvarande relevant ämne
• ha goda kunskaper om databasers funktion och användning
• ha mycket goda kunskaper i R
• ha erfarenhet av och kunskaper om hantering av data från lax- och/eller havsöring
• stort intresse i tillämpad forskning och vetenskaplig rådgivning
• ha mycket god samarbets- och organisationsförmåga
Meriterande är:
• erfarenhet av arbete inom ICES arbetsgrupp WGBAST
• erfarenhet av datainsamling med smoltfällor
• kunskaper om EUs datainsamlingsförordning DCF
Särskilt meriterande är:
• personliga egenskaper relevanta för tjänsten, till exempel god analytisk förmåga
Placering:
Sötvattenslaboratoriet, Stockholm - Drottningholm samt distansarbete
Anställningsform:
Tjänsten är en timanställning under perioden 2025-10-22 till 2026-04-01. Tiden du är anställd kan variera både inom tidsintervallet och i kortare perioder enligt överenskommelse.
Omfattning:
ca 100%Tillträde
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
