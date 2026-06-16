Forskare i aerosolfysik
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Anställningen omfattar främst forskning och utveckling inom aerosolteknik och syntes av nanopartiklar. Forskaren kommer att ha en central roll i utvecklingen av avancerade experimentella metoder och forskningsinfrastruktur för framställning av nanopartikelbaserade material.
Det specifika forskningsprojektet fokuserar på att leda design, konstruktion och testning av ett nytt aerosolnanopartikelsystem för att vidareutveckla aerosolbaserade metoder för framställning av nanopartikelmaterial. Huvudansvaret omfattar utveckling, optimering och integration av aerosolinstrumentering för styrning av aerosolbildningsprocesser. Arbetet innefattar även simulering, design, testning och konstruktion av en aerosolnanopartikelgenerator baserad på gnisturladdning.
Forskaren förväntas ta en ledande roll i projektet, inklusive planering och samordning av forskningsaktiviteter, handledning av doktorander och examensarbetare samt upprätthållande av aktiva samarbeten med industripartners och internationella forskargrupper.
Utöver metodutveckling omfattar projektet forskning som syftar till att öka förståelsen för hur nanopartiklars egenskaper påverkar katalytisk prestanda. Detta arbete innefattar nanopartikelkarakterisering med avancerade analystekniker, inklusive elektronmikroskopi.
Forskaren kommer även att fungera som en resurs inom forskargruppen avseende aerosolinstrumentering, aerosolmätningar och aerosolprocesser samt bidra till kunskapsspridning och kompetensutveckling inom gruppen.
Arbetsuppgifterna innefattar:
forskning och utveckling inom aerosolteknik för framställning av nya nanopartikelbaserade material.
utveckling och underhåll av mjukvarulösningar för integration, automatisering, styrning och datainsamling i det experimentella aerosolnanopartikelsystemet.
planering, samordning och ledning av forskningsaktiviteter inom projektet.
Handledning av doktorander, examensarbetare och studenter.
etablering och upprätthållande av samarbeten med industripartners och internationella forskargrupper.
forskning relaterad till nanopartikelkarakterisering och katalytiska tillämpningar.
medverkan i undervisning och utbildningsaktiviteter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid behov.
deltagande i upphandling och utveckling av forskningsinfrastruktur och laboratorieutrustning.
framtagning av rapporter, vetenskapliga publikationer, forskningsansökningar samt administration kopplad till projektet.Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen.
Krav för anställningen är:
avlagd doktorsexamen inom fysik, materialvetenskap, maskinteknik eller annat för anställningen relevant område.
mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
stark vetenskaplig bakgrund inom aerosolvetenskap, aerosolteknik, syntes av nanopartiklar eller närliggande forskningsområden.
praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap om aerosolinstrumentering och aerosolprocesser.
dokumenterad erfarenhet av planering, samordning och ledning av forskningsprojekt.
dokumenterad erfarenhet av design, konstruktion, drift och karakterisering av experimentella system för generering, mätning och analys av konstruerade nanopartiklar.
erfarenhet av mjukvaruutveckling för vetenskaplig instrumentering, inklusive datainsamling, instrumentstyrning, automatisering och systemintegration.
goda kunskaper i MATLAB och Python för vetenskaplig programmering, dataanalys och experimentstyrning.
erfarenhet av nanopartikelkarakterisering med elektronmikroskopiska tekniker, inklusive svepelektronmikroskopi (SEM), samt analys av nanopartiklars morfologi och egenskaper.
förmåga att arbeta självständigt och samtidigt bidra effektivt till forskningssamarbeten med akademiska och industriella partners.
Meriterande för anställningen är:
erfarenhet av nanopartikelgenerering med gnisturladdning eller liknande aerosolbaserade syntesmetoder.
erfarenhet av nanopartikelkarakterisering med avancerade analystekniker.
erfarenhet av CAD-programvara för konstruktion och utveckling av experimentell utrustning och forskningsinfrastruktur.
erfarenhet av vetenskapligt skrivande, publicering av forskningsresultat och framtagning av forskningsansökningar.
erfarenhet av undervisning och utbildningsaktiviteter relaterade till aerosolteknik, nanopartikelsyntes eller experimentella forskningsmetoder.Övrig information
Anställningen som forskare tidsbegränsas under perioden 2026-09-25 tom 2027-09-24 och avser omfattning 50 %. Forskare omfattas av "lokalt kollektivavtal om årsarbetstid för forskare och biträdande forskare". Planeringen av årsarbetstiden sker i dialog mellan chef och medarbetare.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska innehålla ett intyg på doktorsexamen och bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
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