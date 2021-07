Forskare - Göteborgs universitet - Biologjobb i Göteborg

Göteborgs universitet / Biologjobb / Göteborg2021-07-07Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för kliniska vetenskaper är en av sex institutioner vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Vi representerar 16 olika ämnesområden och är indelade i fyra sektioner. Genom ett berikande samarbete med sjukvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi utvecklat samprojekt och mötesplatser som gynnar både vården och forskningen.Center for Bionics and Pain Research bildas som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Chalmers tekniska högskola, som syftar till att utveckla och kliniskt implementera nya tekniker för att återställa sensomotorisk funktion och lindra smärta på grund av sensomotorisk nedsättning. Anställningen kommer att vara vid Göteborgs Universitet, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi, som är medverkande i detta nya forskningscenter.2021-07-07Arbetet innebär att självständigt utföra experimentell design och implementering. I uppgifterna ingår analys, publicering av forskningsresultat, teknologiutveckling, verifiering och implementering. Även handledning av doktorander och MSc-studenter ingår i arbetsuppgifterna. Arbetet är ett multidisciplinärt samarbete med nationella och internationella aktörer inom teknik och medicin.Den sökande skall ha en doktorsexamen med fokus på biomekanik av nedre extremiteterna. Vidare krävs praktisk erfarenhet med gånganalys, inklusive analys av kinematiska och kinetiska gångdata i amputerade och icke-amputerade individer. Meriterande är erfarenhet inom relevanta kliniska studier hos människor samt praktisk erfarenhet av osseointegrerade (benförankrade) implantat. Erfarenhet av arbete inom multidisciplinär klinisk-, teknisk- och tillverkningsverksamhet är meriterande. Andra viktiga kvalifikationer är utmärkta muntliga och, ännu viktigare, skriftliga engelska kunskaper.AnställningAnställningen är en tidsbegränsad anställning på 100% i till och med 2023-03-31, med placering vid institutionen för kliniska vetenskaper, ortopedi. Tillträde: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för anställningenHar du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta docent Max Ortiz Catalan, tfn: 070-8461065, mail: maxo@chalmers.se eller avdelningsföreträdare/professor; Ola Rolfson, mail: ola.rolfson@gu.se , tfn: 070-5226386Fackliga organisationerFackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Sökanden ombeds att bifoga ett brev med en beskrivning av sin forskningserfarenhet och egna, framtida forskningsambitioner (max 2 A4 sidor), i tillägg till CV, publikationslista och doktorsexamen.Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-07-28Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.Universitetet tillämpar individuell lönesättning.Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-07-28Göteborgs Universitet5850791