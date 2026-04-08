Forskare, 50%, institutionen för odontologi
Göteborgs Universitet (GU) / Tandläkarjobb / Göteborg Visa alla tandläkarjobb i Göteborg
2026-04-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Universitet (GU) i Göteborg
Institutionen för odontologi bedriver utbildning av tandläkare, tandhygienister och tandtekniker på grund/- och avancerad nivå. Samtliga utbildningsprogram leder fram till en yrkesexamen såväl som en generell examen. Vid institutionen bedrivs även forskning och forskarutbildning inom odontologisk vetenskap samt efterutbildningsaktiviteter. Institutionen samverkar med Folktandvården Västra Götaland i den kliniska delen av grundutbildningen och i klinisk forskning.
Nu söker vi en forskare, 50%, till avdelning för parodontologi.
Avdelningen för parodontologi bedriver forskning inom flertal områden. Den aktuella anställningen är kopplad till projekt som rör kopplingen mellan allmän- och munhälsa. Epidemiologiska data samt funktionella aspekter i inflammationsprocesser i vävnader runt tänder i patienter med och utan diabetes ska analyseras. I projekten ingår registerforskning och kliniska studier som bygger på insamling, prepararation och analys med avancerade metoder av vävnadsprover från patienter.Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Anställningen är riktad mot register- och klinisk forskning där kopplingen mellan systemsjukdomar och parodontit undersöks. Arbetet omfattar bearbetning och statistisk analys av stora datamängder som inhämtas från flertal nationella register. I arbetet ingår monitorering av en omfattande klinisk studie där forskningspersoner med och utan diabetes inkluderas. Effekten av parodontal behandling på glykemisk kontroll och det orala och intestinala mikrobiomet ska undersökas. Utöver insamling av saliv-, blod- och avföringsprov, ska vävnadsprover i samband med kirurgisk behandling tas.
Deltagande i undervisning inom grundutbildningsprogram och handledning inom forskarutbildning är också en del av arbetet. Den sökande förväntas självständigt kunna utföra beskrivna arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Doktorsexamen inom parodontologi och dokumenterad forskningserfarenhet inom området är ett krav. Den sökande ska ha kunskap och dokumenterad forskningserfarenhet från registerforskning och klinisk forskning. Den sökande ska också uppvisa dokumenterad erfarenhet i statistisk analys av omfattande och komplex forskningsdata.
Tandläkarexamen med svensk legitimation är ett krav och klinisk erfarenhet som specialist i parodontologi är meriterande med hänsyn till projektets och arbetsuppgifternas inriktning.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning, omfattning 50%, med placering vid avdelningen för parodontologi, sektion 2, institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin.
Provanställning kan komma att tillämpas. Tillsättning omgående enligt överenskommelse.
Kontaktperson för anställningen
Kontakta docent Jan Derks (mailto:jan.derks@odontologi.gu.se
) för ytterligare information om anställningen.
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök".
Till ansökan ska bifogas CV, meritförteckning.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Sista dag för ansökan är 29 april 2026.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120084". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
Medicinaregatan 12 (visa karta
)
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Kontakt
Jan Derks jan.derks@gu.se Jobbnummer
9843261