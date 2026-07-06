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Göteborgs Universitet (GU) / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-07-06
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Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa bedriver utbildning och forskning med fokus på vård, hälsa och människors livsvillkor. Vi utbildar sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor med målet att möta samhällets behov av kompetent och engagerad hälso- och sjukvårdspersonal. Forskningen vid institutionen spänner över många områden, men har en gemensam utgångspunkt i personcentrerad och evidensbaserad vård. Vi är nationellt och internationellt ledande inom personcentrerad vård och detta synsätt genomsyrar både utbildning, forskning och samverkan med hälso- och sjukvården.
Centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Göteborgs universitet är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum som bildades år 2010 med stöd av regeringens strategiska satsning på vårdforskning. Ett fyrtiotal forskningsprojekt pågår för närvarande kring personcentrering vid olika långvariga sjukdomstillstånd och organisation av vård. GPCC är placerat vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin. För mer information om GPCC se www.gpcc.gu.se
och om institutionen för vårdvetenskap och hälsa besök www.caresci.gu.se.
GPCC söker en forskare inom personcentrerad vård, styrning och organisering av hälso- och sjukvård.
Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar forskning, utveckling och samverkan inom personcentrerad hälso- och sjukvård. Den anställde ska initiera, bedriva, handleda och medverka i forskning och utvecklingsarbete på såväl nationell som internationell nivå, med särskilt fokus på europeiska samarbeten.
I arbetsuppgifterna ingår att initiera och medverka i ansökningar om extern forskningsfinansiering samt att bidra till utvecklingen av nya forsknings- och samverkansprojekt.
Den anställde ska även bidra till institutionens forskningsrelaterade administrativa arbete. Detta omfattar bland annat beredning och samordning inom GPCC beredningsgrupp, styrgrupp och personråd samt andra uppdrag som stödjer centrumets och institutionens forskningsverksamhet.
Ansvarsområden
Den anställde har ett särskilt ansvar för att utveckla forskning och kunskapsutveckling inom personcentrerad vård i samband med kriser, katastrofer och krig.
I uppdraget ingår att vara huvudredaktör för rapportserien Acta Universitatis Gothoburgensis – Studies in Person-Centred Care och att ansvara för rapportseriens vetenskapliga kvalitet och fortsatta utveckling.
Vidare förväntas den anställde aktivt bidra till utvecklingen och implementeringen av personcentrerad hälso- och sjukvård nationellt och internationellt, med särskilt fokus på styrning och ledning (governance).
Anställningen innefattar även att representera GPCC i strategiska samverkansprojekt, däribland OMTÄNKT, i nära samarbete med Samhällsnytta och Experio Lab, samt att bidra till utvecklingen av långsiktiga samarbeten med offentliga och andra externa aktörer.
För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav samt för att söka anställningen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9994064