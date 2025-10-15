Forskare
Högskolan Dalarna / Högskolejobb / Falun Visa alla högskolejobb i Falun
2025-10-15
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan Dalarna i Falun
, Borlänge
, Gagnef
, Hofors
, Leksand
eller i hela Sverige
Vi söker en forskare till projektet "Hälsosamt åldrande och kvarboende: Betydelsen av lokalsamhällets subjektiva och objektiva egenskaper (HAP-e)". Projektet undersöker olika aspekter av lokalsamhället i relation till hälsosamt åldrande och har tre delstudier: 1) analys av data från SWEOLD-undersökningen och länkade offentliga register för att undersöka samband mellan objektiva och subjektiva aspekter av lokalsamhället med olika indikatorer på hälsosamt åldrande; 2) semistrukturerade "walk-along"-intervjuer med fokus på hur äldre personer upplever lokalsamhället och dess betydelse för ett hälsosamt åldrande; och 3) en Delfi-studie om uppfattningar hos praktiker, beslutsfattare och äldre människor om potentiella åtgärder i lokalsamhället för att förbättra hälsosamt åldrande. Projektledare är Kevin McKee (kmc@du.se
), medan Johan Borg, Lena Dahlberg och Magdalena Kania Lundholm är medarbetare.
Din arbetsdag som forskare
Som forskare kommer du att ha en central roll i att leda HAP-e-projektet och aktivt delta i alla tre delstudier. Du kommer att ha huvudansvaret för delstudie 2 och 3 i HAP-e. Beroende på din expertis och dina intressen är du även välkommen att bidra till delstudie 1. Du förväntas utveckla strategier för rekrytering av deltagare, samla in och analysera data, presentera resultat vid nationella och internationella konferenser, samt leda författandet av manus för publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter. Viss närvaro vid Högskolan Dalarna förväntas.
Är du den vi söker?
Behörig att anställas som forskare i detta projekt är den som har avlagt doktorsexamen i socialt arbete, sociologi, psykologi, hälsovetenskap, omvårdnad eller motsvarande ämne relaterat till hälso- och välfärdsområdet. Sökande förväntas ha avslutat en relevant postdoktoral tjänst eller ha bedrivit forskning relevant för anställningen under en period av minst två år efter doktorsexamen. Bedömningen av ansökan baseras i första hand på vetenskaplig skicklighet och den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning. Större vikt läggs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.
Vid bedömningen ska vikt läggas vid:
• Bredd och djup i forskningen, det vill säga expertis inom kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.
• Nationellt och/eller internationellt publicerade arbeten, inklusive vetenskapliga publikationer efter avslutad forskarutbildning.
• Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen.
• Varit sökande och/eller medsökande i framgångsfulla forskningsansökningar.
• Förmåga att arbeta självständigt och problemlösningsorienterat.
• Visad förmåga att samverka med offentlig sektor och/eller civilsamhället.
För denna tjänst krävs även följande:
• Goda kunskaper och färdigheter i det svenska och engelska språket.
• Erfarenhet av forskningsprojektledning, gärna med fokus på åldrande eller äldre personers hälsa och levnadsvillkor.
• Hög grad av ansvarstagande och samarbetsförmåga.
• Giltigt körkort.
Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.
Anställning
Projektet finansieras av Familjen Kamprads stiftelse under tre år, där forskartjänsten kommer att finansieras med 70% under trettio månader, med start 1 februari 2026. Högskolan Dalarna är ett lärosäte med verksamhet på två orter. Placeringsort för denna tjänst är Falun.Publiceringsdatum2025-10-15Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Ansökan ska innehålla
• CV
• Relevanta intyg och betyg
• Fullständig publikationslista där fem av de mest relevanta publikationerna för tjänsten åberopas och bifogas
• Skriftlig redogörelse för vetenskaplig verksamhet
• Kontaktuppgifter till två referenspersoner
Vid frågor gällande tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekrytering@du.se
.
Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta HR-administratör Tina Nordin, rekrytering@du.se
innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår hemsida senast 22 oktober 2025
Vill du veta mer om hur det är att jobba på Högskolan Dalarna, besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.
På Högskolan Dalarna är du med och skapar framtiden. Vårt uppdrag är att utbilda och forska kring aktuella frågor. I nära samarbete med näringsliv och omgivande samhället skapar vi spännande möjligheter och erfarenheter för både studenter och medarbetare. Vi är en akademisk miljö som bygger på öppenhet, mod och ansvar och för oss är våra medarbetares kompetens och kreativitet viktig. Högskolan Dalarna är en högskola med två campus som lockar studenter och forskare från hela världen. Hos oss studerar ca 17 500 studenter och vi är ca 750 anställda. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Dalarna
(org.nr 202100-2908) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Professor äldreområdet
Kevin Mc Kee kmc@du.se +46 (0)23-77 82 38 Jobbnummer
9557534