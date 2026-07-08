Forskare - Växtympningsbiologi
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Naturvetarjobb / Uppsala Visa alla naturvetarjobb i Uppsala
2026-07-08
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Institutionen för växtbiologi
Institutionen för Växtbiologi söker en forskare med placering i Uppsala för att undersöka mekanismerna bakom växternas ympbildning och DNA-utbyte vid ympning plats. Trots att ympning är en allmänt använd teknik inom trädgårdsodling för att förbättra avkastningen och införa motståndskraft mot sjukdomar har vi begränsad kunskap om ympning och hur genetiskt material utbyts.
Om jobbet
Syftet med denna forskartjänst är att bygga vidare på de senaste upptäckterna inom växtregeneration (Kareem et al. 2025, Nature Plants; Feng et al. 2024, Nature Plants; Zhang et al. 2022, Current Biology) och tillämpa dessa för att öka förståelsen av hur ympning sker. Projektet kommer att undersöka de molekylära och cellulära processer som äger rum i ympningszonen hos Arabidopsis och tomat under vävnadssammanväxning. Det kommer att belysa mekanismerna bakom både framgångsrik och misslyckad ympning samt hur olika gener och hormoner bidrar till bildandet av hybridceller. Projektet kombinerar metoder inom molekylärbiologi, konfokalmikroskopi och cellväggsbiologi.
Resultaten från projektet kommer att bidra till utvecklingen av robusta system för bildning av växthybrider. Forskartjänsten är fullt finansierad genom ett Consolidator Grant från Europeiska forskningsrådet (European Research Council, ERC). Den framgångsrika sökanden kommer att arbeta i Charles Melnyks forskargrupp (https://melnyklab.com/.
Din bakgrund
Sökande ska ha en doktorsexamen inom växtutvecklingsbiologi, växtgenetik eller växtmolekylärbiologi. Minst två års postdoktoral erfarenhet krävs också inom växtbiologi som involverar ympning, regenerering eller vaskulär biologi. Den sökande bör ha en stark meritlista av publikationer med flera förstaförfattarmanuskript publicerade. Tidigare erfarenhet av arbete med Arabidopsis thaliana och potatisväxter (Solanaceae) är nödvändig. Kreativitet, motivation och drivkraft är viktiga personliga egenskaper som är meriterande. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning liksom en förmåga att bedriva oberoende forskning, ta initiativ, ställa relevanta vetenskapliga frågor, och interagera med andra forskare. Prov på tidigare internationella samarbeten och internationella konferenspresentationer är också mycket önskvärt. Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Forskaren finansieras av ett startbidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC) Consolidator Grant (CoG), och den antagna Forskaren kommer att arbeta i Charles Melnyks forskargrupp (https://melnyklab.com/).
Institutionen har sin verksamhet i det nybyggda Biocentrum vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Uppsala är en livlig universitetsstad som ligger nära Stockholm (40 minuter med tåg) och Arlanda flygplats (20 minuter med tåg).
Mer information om institutionen/avdelningen: Länk till hemsida
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Hösten 2026 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-07-28.
Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: (1) CV inklusive publikationslista, (2) beskrivning av forskningserfarenhet, 3) motivationsbrev och (4) namn på två till tre referenspersoner. Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Professor
Charles Melnyk charles.melnyk@slu.se Jobbnummer
9996406