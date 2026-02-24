Forskarassistent till Rättspsykiatriska regionkliniken, Sundsvall
Region Västernorrland / Högskolejobb / Sundsvall Visa alla högskolejobb i Sundsvall
2026-02-24
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Rättspsykiatriska regionkliniken (RPK) är i dag en av landets största kliniker för vård av patienter överlämnade enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). I uppdraget ryms även att vårda särskilt vårdkrävande patienter enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Kliniken har idag 119 slutenvårdsplatser, uppdelade på 9 avdelningar. Förutom vårdavdelningar finns även en enhet för övergripande vårdresurser, en säkerhetsavdelning, administration samt en psykologenhet. Denna tjänst kommer organisatoriskt att tillhöra de övergripande vårdresurserna. RPK erbjuder en god arbetsmiljö och tjänsten innebär ett varierat, stimulerande, självständigt arbete med goda utvecklingsmöjligheter för både verksamhet och individ, i en kollegial kontext.
Vi söker nu en forskarassistent till RPK. Tjänsten avser en projektanställning på heltid i sex månader med tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Forskarassistent till Rättspsykiatriska regionkliniken, SundsvallPubliceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Denna projektanställning innebär att vara huvudsaklig genomförare av datainsamlingen för ett forsknings-/utvecklingsprojekt som bedrivs inom ramen för klinikens forskningsverksamhet. Konkreta delmoment kommer att inkludera journalgranskning och kodning av journaldata enligt fastställda riktlinjer och kodmallar. Arbetet genomförs under handledning av disputerad forskare. Möjligheter till delaktighet i sammanställningen och analysen av det insamlade datamaterialet finns.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en kandidatexamen inom, något för ämnet, relevant område
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet av psykiatrisk slutenvård
Har tidigare arbetat som forskningsassistent
Har konkret erfarenhet av att hantera och strukturera stora mängder data
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Uthållig
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "78:2026:013". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Tore Sidung +4660183907 Jobbnummer
9760107