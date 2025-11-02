Församlingspräst inriktning familjer
Välkommen till Rogberga-Öggestorps församling - en levande landsbygdsförsamling med blicken fäst på Kristus och fötterna stadigt rotade i Småländsk mylla.
Vi söker dig som bär på en kallelse att vara med och bygga en gudstjänstfirande gemenskap och hjälpa människor att upptäcka Kristus och kyrkan.
Rogberga-Öggestorps församling bär på en historia som präglats av kungar, kloster, andlig väckelse, tingsplatser och starkt föreningsliv. Här har tro och samhällsengagemang gått hand i hand i generationer. Idag är vi en liten, engagerad församling med ett stort syfte:
Vi har under flera år arbetat med en process där församlingen tillsammans med både personal och kyrkoråd definierat syftet - och nu arbetar vi vidare med vad det innebär konkret i församlingens alla uppdrag.
Din roll
Vi söker en präst som vill:
• Växa i sin tjänst och vara med och forma gudstjänsten som församlingens centrum.
• Vara med och bygga upp församlingens arbete bland barn, ungdomar och familjer.
• Fördjupa det ekumeniska arbetet tillsammans med övriga kyrkor på orten.
• Arbeta medvetet och kreativt tillsammans med ett engagerat arbetslag.
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du:
• Har god bibelkunskap.
• Är en trygg ledare med andlig förankring.
• Prästvigd i Svenska kyrkan
• Prästvigd i Svenska kyrkan
• Utdrag ur belastningsregistret
• B-körkort
Vill du veta mer? Har du frågor eller bara är nyfiken - hör gärna av dig!Kontaktuppgifter för detta jobb
Greger Larsson, kyrkoherdegreger.larsson@svenskakyrkan.se
073-037 47 80
Tjänsten tillsätts löpande - varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
