Församlingspedagog till Kalmar pastorat
Kalmar Pastorat, Två systrars församling / Speciallärarjobb / Kalmar
2025-10-09
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
Publiceringsdatum2025-10-09Beskrivning
Kalmar pastorat består av fem stadsförsamlingar med tillsammans närmare 22 000 medlemmar.
Pastoratet har ca 90 anställda medarbetare med en väl fungerande förvaltning. Vi firar gudstjänst och bedriver församlingsverksamhet i våra församlingskyrkor där också många ideella medarbetare bidrar till det levande församlingslivet.
Läs gärna mer om Kalmar pastorat på www.svenskakyrkan.se/kalmar
Nu söker vi en församlingspedagog till Två systrars församling!
Vi älskar Jesus och vill mötas i mässan - vill du vara med och utveckla vårt arbete inåt i församlingen och utåt i närområdet?
Du blir en del av ett litet arbetslag i en levande församling som arbetar tillsammans och med ideella.
Tjänsten är en heltidstjänst där dina gåvor kommer tas tillvara och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Har du erfarenhet av Svenska kyrkan och är församlingspedagog eller har likvärdig utbildning så är det dig vi söker.
Du ingår i pastoratets pedagogkollegium där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med medarbetare i pastoratets fem församlingar.
Varaktighet, arbetstid och tillträde: Tjänsten är en tillsvidareanställning, 100 %. Med tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan: Om du vill vara en del av Två systrars församling och Kalmar pastorats fortsatta utveckling är du varmt välkommen med din ansökan.
I din ansökan ska du bifoga CV, utbildningsbevis och personligt brev.
Intervjuer kommer att ske löpande. Därefter kan ytterligare intervjutillfälle förekomma.
Referenser behöver ej anges i ansökan. Kontakt
Arbetsledare Anna Roudén, 0480-421423
Kyrkoherde Gustav Lundborg, 0480-421405
Välkommen med din ansökan senast den 27 oktober Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/675". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Pastorat
(org.nr 252003-8635) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar Pastorat, Två systrars församling Kontakt
Anna Roudén Anna.Rouden@svenskakyrkan.se 0480-421423 Jobbnummer
9547863