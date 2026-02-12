Församlingspedagog till Falkenbergs pastorat, Ullaredsområdet
2026-02-12
Församlingspedagog, Falkenbergs pastorat, Ullaredsområdet
Ullaredsområdet består av ett mindre område med fyra små församlingar, Älvsered, Källsjö, Fagered och Ullared, var och en med sin kyrka och traditioner.
Falkenbergs pastorat söker nu en utbildad församlingspedagog med både strategiskt och löpande ansvar för barn- och ungdomsverksamhet för åldrarna 0-18 år, samt vuxenpedagogik där både traditionella och innovativa aktiviteter ingår. Placeringen är i Ullared, ett livligt nav bland byar, skog och fält, inom bekvämt avstånd till Falkenberg, Varberg och Göteborg. Du arbetar i ett gott team och ingår lika självklart i pastoratets gemensamma verksamheter.
I området finns en väl upparbetad verksamhet för barn och vuxna och en iver att bygga vidare. Utbudet idag spänner från familjearbete, konfirmandläger och öppen caféverksamhet för vuxna.
Vi tror att du trivs bäst i tjänsten om du är både en självgående entreprenör och en lyhörd lagspelare. I tjänsten krävs mycket god social förmåga och ett driv att utveckla verksamheterna, likaväl som att skapa nya mötesplatser, utifrån förändrade behov, verksamhetsramar och i samråd med arbetslag och ledning. Erfarenhet är en tillgång, men intresse och energi räcker långt! Även förskollärare och studenter inom pedagogik uppmuntras att söka.
Körkort och tillgång till bil är nödvändigt då du tjänstgör i olika församlingar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Pastoratet är regnbågsnycklat. Det pågår även ett utvecklingsarbete för en hållbar miljö inom alla verksamheter.
Registerutdrag efterfrågas vid intervju.
Välkommen med din ansökan. Sista ansökningsdag 11 mars.
Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2024/139".
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Km Maria Johnsson, områdeschef maria.i.johnsson@svenskakyrkan.se 0346-37202
9737889