Församlingspedagog/fritidsledare i Svenska kyrkan 100%
Sandhult-Bredareds församling / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Borås Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Borås
2026-07-14
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Sandhult-Bredareds församling har en stor och efterfrågad verksamhet för barn i olika åldrar.
Nu söker vi dig som är församlingspedagog, alternativt fritidsledare eller motsvarande pedagogisk utbildning, för att bli en del av vårt kreativa arbetslag.
I tjänsten ingår planering och genomförande av verksamheten ihop med övriga medarbetare i församlingens barnverksamhet och med konfirmander. Du får också ansvar för skolkyrkoverksamheten där vi har goda kontakter med grundskolorna inom församlingens område.
Vi söker dig som
Har en utbildning och gärna erfarenhet av undervisning i kristen tro, liv och tradition för barn och unga i Svenska kyrkan.
Är väl förankrad i din tro och i kyrkans tradition
Känner glädje i att möta barn och unga, och se dem utvecklas utifrån deras egna liv och förutsättningar.
Vi önskar att du
Har en god förmåga att driva arbetet och verksamhetsområdet såväl självständigt som i samarbete med andra.
Är initiativrik, flexibel och öppen för nytänkande, samt har en god social förmåga.
Har körkort och tillgång till bil.
Vi har många barn- ungdoms- och konfirmandgrupper. Församlingen arbetar för att ha en mångfald av gudstjänstformer och en god tillgänglighet för alla att ta del av de kyrkliga handlingarna. Musiken är viktig i de flesta sammanhang och vi strävar efter ett rikt kör- och musikliv.
Här finns entusiastiska församlingsbor och ett gott gäng arbetskamrater att jobba tillsammans med. Och här behövs du och dina förmågor! Varmt välkommen att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Sandhult-Bredareds församling, Strandvägen 4, 51832 Sandared
E-post: sandhult-bredareds.forsamling@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan pedagog/fritidsledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandhult-Bredareds församling
(org.nr 252004-9095)
Strandvägen 4 (visa karta
)
518 32 SANDARED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sandareds församlingshem Kontakt
församlingspedagog/chef
Louise Blomqvist louise.blomqvist@svenskakyrkan.se +46705504602 Jobbnummer
10002875