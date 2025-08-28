Församlingspedagog/fritidsledare 100% sökes
2025-08-28
Tierps pastorat söker dig som vill vara med och utveckla det pedagogiska arbetet i våra församlingar. Du kommer att vara en viktig del i vårt församlingsliv och arbetar nära barn, ungdomar och vuxna i olika sammanhang.
Tjänsten är placerad i Tierp på Nathanelgården, men arbetet kommer att ske över hela pastoratet. Den innebär ett ansvar för planering, genomförande och utvärdering av den grundläggande verksamheten - med fokus på barn i åldrarna 0-13 år i bland annat öppen förskola, fasta barngrupper och skolarbete.
Du kommer att ingå i ett arbetslag med präster, diakoner, musiker och andra pedagoger, där samarbete är en viktig del av arbetet.
Om dig
Vi söker dig som är kreativ och engagerad som vill arbeta med människor i alla åldrar, men ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med äldre barn. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Examen som församlingspedagog, lärare förskollärare eller fritidsledare
Körkort B
Medlemskap i Svenska Kyrkan
Om Tierps pastorat
Tierps pastorat omfattar tre församlingar, belägna i en miljö med en rik variation av landskap: Hållnäs-Österlövsta, Västland och Tolfta. Pastoratet har sju vackra kyrkor med olika profiler från 1300-talet och framåt. Pastoratet har även ett levande kultur- och konsertliv, där Lövstabruk utgör en central plats och med sin historiska bruksmiljö och traditioner skapar det en unik plats för konserter och arrangemang.
Här finns goda pendlingsmöjligheter. Det tar cirka 35 minuter med tåg från Uppsala och 30 minuter från Gävle. På Nathanelgården finns det även tre tjänstebilar, som medarbetare har tillgång till i tjänsten.
Vi eftersträvar en god arbetsmiljö och erbjuder bland annat tjänsterum, frukt på arbetet samt ett generöst friskvårdsbidrag.
Anställningsform och ansökan
Tjänstgöringsgrad: 100%. Start enligt överenskommelse. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta tf kyrkoherde Jonas Lindberg på jonas.lindberg@svenskakyrkan.se
Urval sker löpande, så om du är intresserad, vänta inte med att söka. Bifoga CV och personligt brev till vår HR-specialist: amanda.jonsson-oscarsson@svenskakyrkan.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: amanda.jonsson-oscarsson@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
(org.nr 252004-8188), https://www.svenskakyrkan.se/tierp
Ringgatan 1 (visa karta
)
815 37 TIERP Körkort
