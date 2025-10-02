Församlingspedagog 100% med inriktning Ungdom
2025-10-02
Svenska kyrkan i Ronneby består av Bräkne-Hoby och Ronneby församlingar. Pastoratet har ca 16.700 kyrkotillhöriga och här arbetar ett 80-tal personer. Pastoratet sträcker sig över hela Ronneby kommun och innefattar både stad och landsbygd. I pastoratet finns tretton kyrkor och tio kyrkogårdar. I Ronneby pastorat får du möjligheten att jobba i både stad och landsbygd.
Vad innebär tjänsten?
Du kommer att arbeta i ett pastorat med stor verksamhet för barn, ungdomar och föräldrar i ett arbetslag som arbetar tillsammans för att skapa trygga, utvecklande och meningsfulla mötesplatser. Vi har grupper för de yngre barnen och deras föräldrar, barn i skolåldern och för ungdomar.
Tjänsten är huvudsakligen inriktad på konfirmandverksamhet, unga ledare och ungdomar, men kan även innebära att man arbetar med barn 0-12 år. Dag-, kväll- och helgtjänstgöring förekommer i och med att vi arbetar med gudstjänster, grupper och lägerverksamhet.
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, flexibel och engagerad och som ser det naturligt att arbeta självständigt, men även att samarbeta med arbetslaget och har ett helhetsperspektiv över verksamheten. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du är trygg i dig själv och i din kristna tro. Givetvis är du medlem i Svenska kyrkan, delar dess tro och värderingar samt är döpt och konfirmerad.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad församlingspedagog eller annan för tjänsten lämplig utbildning
Har ett nyfiket förhållningssätt och öppen för förnyelse och utveckling
Har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar
Är utåtriktad och känner dig trygg inför stora grupper såväl som i det enskilda mötet
Har en god samarbetsförmåga och ser pastoratets arbete ur ett helhetsperspektiv
Har ett diakonalt förhållningssätt
Vi ser gärna manliga sökande
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om tjänsten
Tjänstens omfattning är 100 % och är en tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas
Tillträde enligt överenskommelse. För tjänsten krävs medlemskap i Svenska kyrkan, körkort och tillgång till bil.
Ansökan
Senast 2025-11-02 vill vi ha in din ansökan med CV, personligt brev, betygskopior som är relevanta för tjänsten, referenser och löneanspråk sändes till:
Svenska kyrkan Ronneby Pastorat, Kyrkogatan 24, 372 30 Ronneby
Det går även bra att maila in sin ansökan till ronneby.pastorat@svenskakyrkan.se
