Församlingsherde Umeå stadsförsamling
Umeå Pastorat
2025-11-11
Vi söker nu en församlingsherde till Västerbottens största församling - Umeå stadsförsamling.
Umeå stadsförsamling har fyra kyrkor där Umeå stads kyrka tillsammans med Västerslättskyrkan, Ersbodakyrkan och Ersmarkskyrkan, omfattar både stadskärna och bostadsområden i Umeås ytterkanter. Stadsförsamlingen är med sina 34 000 invånare Västerbottens största och har ungefär 40 anställda medarbetare och ett stort antal ideella medarbetare. Församlingen rymmer en mångfald av traditioner och uttryck och som kyrka har vi förmånen att möta många människor vid våra olika mötesplatser. Dina arbetsuppgifter
Som församlingsherde har du många kontaktytor och samspelar nära med både församlingsråd, medarbetare, ledningsgrupp och kyrkoherde. I församlingen finns idag fyra arbetsledare som tillsammans med församlingsherden utgör ledningen för församlingen. Du blir också del i pastoratets ledningsgrupp med ett kollegialt utbyte och goda möjligheter till samverkan i uppdraget att vara kyrka i Umeå med omnejd. Du kommer självklart också leda gudstjänster och utföra kyrkliga handlingar. Uppdraget rymmer goda möjligheter att vara med och påverka utvecklingen i församlingen utifrån det utvecklingsarbete som pågår. Kvalifikationer
Du som söker är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning. Det är meriterande om du har flerårig erfarenhet av arbetsledning. Erfarenheter av att leda tillitsbaserat och att leda genom andra är också meriterande, men ställs inte som krav för tjänsten. Du har ett coachande förhållningssätt och är skicklig på att möta människor i olika situationer. För att trivas i rollen och lyckas väl med att leda tillitsbaserat, tror vi det är viktigt att du har en prestigelös inställning till ditt ledarskap.
Tjänsten är heltid och tillsvidare, tillträde enligt överenskommelse.
