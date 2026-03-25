Försäljningsledare Online - Stora Coop Palmviken
Coop Värmland Ekonomisk fören / Butikssäljarjobb / Arvika
2026-03-25
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
Visa alla jobb hos Coop Värmland Ekonomisk fören i Arvika
Vill du ha ett spännande jobb hos oss på Stora Coop Palmviken? Brinner du för att skapa en positiv utveckling av försäljning via online och gillar du ansvaret för den dagliga driften inom området? Då ska du söka jobbet som Försäljningsledare inom Online. Tjänsten är en tillsvidareanställning
Vi söker dig som vill utveckla onlineförsäljningen i butiken och tillsammans med duktiga medarbetare ta steg framåt för att ytterligare stärka butikens position på orten. Hos oss kan kunderna handla på Coop.se och hämta sina varor färdigpackade utanför butiken. Ta chansen och var med i denna utveckling framåt! Vi skapar mervärden för kunderna, så att det alltid är enkelt för dem att handla. Genom vår onlinehandel stärker vi banden till kunderna och ökar chanserna till att de handlar mer även i den fysiska butiken.
Vi letar efter just dig som är en servicemänniska ut i fingerspetsarna och som brinner för att ge kunderna ditt allra bästa, varje dag året om. Du är effektiv, idérik, noggrann, lösningsorienterad och positiv. Vidare har du har förmågan att leda och utveckla dina medarbetare, coacha dem samt följa upp deras prestation. Du har förmågan att få människor med dig när du inspirerar och driver ditt team mot uppsatta mål.Tjänsten är ett vikariat på 35 timmar/vecka. Arbetstid förlagd i huvudsak vardagar dagtid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval sker löpande.
Vid frågor kontakta Alexandra Persson 073-3228002
Du som söker har:
- Erfarenhet av att arbeta med digitala lösningar.
- Erfarenhet av att leda personal och skapa teamkänsla bland medarbetarna.
- Goda kunskaper i livsmedelshygien och egenkontroll.
- Ett lösningsorienterat förhållningssätt.
- Kompetens och erfarenhet i att skapa en struktur, planering av verksamhet, administration, kvalitet, analyser och bemanningsplanering.
Hur ser din framtid ut? Står du på tröskeln in i arbetslivet eller har du nya planer på gång? Kanske finns ditt framtida yrke inom Coop Värmland?
För oss är service ett nyckelord, oavsett vilken roll man har i organisationen, och vi har alltid kundens behov i fokus. Vi har gott om kompetent personal och vi värdesätter engagemang och ambition.
Vill du arbeta tillsammans med vår serviceinriktade personal? Har du vinnarinstinkt och ett brinnande intresse för att göra ett bra arbete? Är du dessutom ansvarsmedveten och flexibel kan ett jobb hos Coop Värmland passa dig.
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Värmland Ekonomisk fören
, https://coopvarmland.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coop Jobbnummer
9818759