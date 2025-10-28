Försäljningsledare Färskvaror
Sunne Matmarknad AB / Chefsjobb / Sunne Visa alla chefsjobb i Sunne
2025-10-28
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sunne Matmarknad AB i Sunne
Försäljningsledare
till ICA Supermarket BBB Sunne
Vi söker en engagerad Försäljningsledare som vill vara med och utveckla vår ICA-butik i Sunne!
Som försäljningsledare får du en central roll i butikens ledning och blir en viktig del av vårt team.Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Du ansvarar för att driva försäljning och lönsamhet i avdelningarna Frukt & Grönt, Mejeri samt Kött & Chark.
Du följer upp avdelningarnas resultat mot budget och arbetar aktivt för att utveckla sortiment, rutiner och kundupplevelse.
Du har även ansvar för egenproduktion och catering i delikatessen, samt butikens egenkontroll inför kvalitetscertifiering.
Som en del av ledningsgruppen är du med och påverkar butikens utveckling och framtida satsningar.
Om dig
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av ledarskap inom dagligvaruhandel och är van att arbeta i team
Är van att arbeta med budget, nyckeltal och resultatuppföljning
Har kunskap och erfarenhet av 5S-principen
Är strukturerad, kvalitetsmedveten och inspirerande som ledare
Vår framtid
Vi står inför en spännande resa - inom några år planerar vi att bygga en ny och större butik i Sunne.
Här får du chansen att vara med och påverka hur framtidens ICA ska se ut!
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete i en butik med stark lokal förankring, engagerade kollegor och stora framtidsplaner.Så ansöker du
Sicka ditt CV och personliga brev som PDF till: info.bbb.sunne@supermarket.ica.se
Vi gör intervjuer löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: info.bbb.sunne@supermarket.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Försäljnignsledare färskvaror". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunne Matmarknad AB
(org.nr 556272-4798)
Storgatan 32 (visa karta
)
686 30 SUNNE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ICA Supermarket Kontakt
Handlare
Wiktor Börjesson wiktor.borjesson@supermarket.ica.se 0761184760 Jobbnummer
9578620