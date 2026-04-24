Försäljningsledare Catering ICA Kvantum Eslöv
Rosénssons Bemanning AB / Butikssäljarjobb / Eslöv Visa alla butikssäljarjobb i Eslöv
2026-04-24
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rosénssons Bemanning AB i Eslöv
, Lund
, Malmö
, Vellinge
eller i hela Sverige
ICA Kvantum Eslöv hälsar dig välkommen till en riktig mataffär med serviceinriktad personal och prisupplevelse. Som gäst möts du av en fantastiskt fin och välfylld färskvaruavdelning! Här handlar du smidigt och nära utan att kompromissa med utbud. Stefan Wieloch driver denna matglada butik med sin gästvänliga personal. ICA Kvantum Eslöv är en dynamisk och framåtsträvande butik med fokus på kvalitet och kundupplevelse.
Vill du vara med och leda en av regionens mest framstående matdestinationer inom catering och butikslagad mat? Nu söker vi en driven och affärsorienterad Försäljningsledare Catering som vill ta helhetsansvar för vår expansiva och moderna matverksamhet.
Hos oss står matglädje, kvalitet och innovation i centrum. Vår butik är känd för sitt stora och välutrustade kök samt en cateringverksamhet i framkant - och vi fortsätter att växa. Därför söker vi dig som vill vara med och utveckla vårt erbjudande ytterligare och skapa matupplevelser som överträffar kundernas förväntningar.
Som Försäljningsledare Catering har du det övergripande ansvaret för hela vår matproduktion och försäljning inom:
Catering
Varmkök
Matbar
Dagens rätt
Helgkassar
Du leder, planerar och utvecklar verksamheten med fokus på lönsamhet, kvalitet och kundupplevelse. Rollen innebär både operativt arbete i köket och strategiskt ansvar för sortiment, kampanjer och konceptutveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I det dagliga arbetet ansvarar du för att leda och coacha teamet samt säkerställa en effektiv produktion med hög kvalitet. Du driver försäljningen framåt och arbetar aktivt med att utveckla attraktiva erbjudanden som möter kundernas behov. En viktig del av rollen är att arbeta med sortimentsutveckling utifrån säsong och aktuella trender, samtidigt som du ansvarar för beställningar, kalkylering och uppföljning av nyckeltal. Du ser även till att skapa inspirerande exponeringar i butik och att alla rutiner kring livsmedelssäkerhet och hygien följs noggrant.
Vi söker dig som
Vill driva förändring och som har erfarenhet av en ledande roll inom restaurang, storkök eller dagligvaruhandel och som har ett genuint intresse för mat, trender och moderna koncept. Du är affärsdriven och har en god förståelse för försäljning och lönsamhet, samtidigt som du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo. Som person är du en tydlig och engagerad ledare som motiverar och utvecklar ditt team, och du har förmågan att kombinera kreativitet med ett effektivt arbetssätt. Du har tidigare erfarenhet av Min Butik, ICA Måltid eller andra datorprogram.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en nyckelroll i en butik med stark framåtanda och hög ambitionsnivå, där du får möjlighet att påverka och vidareutveckla ett redan framgångsrikt koncept. Du kommer att arbeta i ett stort och modernt kök med goda resurser tillsammans med ett engagerat team, i en miljö där idéer uppmuntras och tas tillvara. Hos oss finns även goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Hos oss får du chansen att arbeta i en verksamhet som ligger i framkant inom både catering och butiksgastronomi. Vi söker dig som vill vara med och sätta standarden för framtidens matupplevelse i dagligvaruhandeln.
Låter detta som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Urval sker löpande.
Vi ser fram emot att välkomna en ny Försäljningsledare som vill växa tillsammans med oss!
Anställningsform
Tjänsten är på ca 28-35h/v, helg kan förekomma, start snarast. Lön enligt överenskommelse. Butikens öppentider är kl 07:00-21:00 alla dagar. Vårt urval sker löpande, skicka gärna in din ansökan snarast.
Rekrytering
Tjänsten avser en anställning hos vår kund där Rosénssons Bemanning AB ansvarar för rekryteringen. Rosénssons är företaget som värnar om våra kunder och aldrig tummar på kvaliteten, det lokala företaget med service utan gränser!
EJ ansökningar via mail eller samtal, endast via länken.
Vid frågor kontakta ann-charlott@rosenssons.com
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7595400-1965573". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosénssons Bemanning AB
(org.nr 559251-6487), https://rosenssonsconsultingab.teamtailor.com
Kvarngatan (visa karta
)
241 92 ESLÖV Arbetsplats
Rosénssons Consulting & Bemanning AB Jobbnummer
9874296