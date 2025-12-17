Försäljningsledare 35 tim/v - Stora Coop Kil
2025-12-17
Vi på Stora Coop Kil söker nu en Försäljningsledare inom Frukt- och Gröntavdelning i en helt ny butiksmiljö där kvalitet och kundupplevelse står i centrum. Vi söker dig som brinner för färska råvaror och vill ta ansvar för en av butikens viktigaste avdelning.
Om rollen
Som försäljningsledare inom frukt- och gröntavdelningen blir du en nyckelperson i vårt team. Du ser till att avdelningen alltid är välfylld, fräsch och inspirerande. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
- Beställning och varuhantering
- Exponering och kvalitetssäkring
- Egen kontroll
Vem är du?
Vi söker dig som:
- Har erfarenhet av dagligvaruhandel, gärna med ansvar för frukt och grönt
- Är strukturerad, noggrann och har ett öga för detaljer
- Trivs med att ta ansvar och är en god förebild för dina kollegor
- Delar Coop Värmlands värderingar: ansvarstagande, inspirerande, välkomnande och modiga.
Vi erbjuder
- En spännande roll i en butik med stark lokal förankring
- Möjlighet att påverka och utveckla avdelningen
- Ett engagerat team och en arbetsgivare som satsar på sina medarbetare
- Alla arbetsuppgifter inom butik
Tjänsten är på 35 timmar per vecka. Kväll och helgarbete förekommer
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och kan vara tillsatt innan ansökningstidens utgång.
Sista ansökningsdag 11 januari
Vid frågor kontakta Butikschef Erika Brandborg på 073-3481129.
Hur ser din framtid ut? Står du på tröskeln in i arbetslivet eller har du nya planer på gång? Kanske finns ditt framtida yrke inom Coop Värmland?
För oss är service ett nyckelord, oavsett vilken roll man har i organisationen, och vi har alltid kundens behov i fokus. Vi har gott om kompetent personal och vi värdesätter engagemang och ambition.
Vill du arbeta tillsammans med vår serviceinriktade personal? Har du vinnarinstinkt och ett brinnande intresse för att göra ett bra arbete? Är du dessutom ansvarsmedveten och flexibel kan ett jobb hos Coop Värmland passa dig.
Se våra andra lediga tjänster inom Coop Värmland här! Ersättning
