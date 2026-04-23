Försäljningsledare - Manuella Färskvaror
2026-04-23
Om rollen
Som Försäljningsledare har du det övergripande ansvaret för dina avdelningar - både i drift och resultat. Rollen är tydligt ledarskapsfokuserad och du arbetar nära ditt team i vardagen.
Du ansvarar för att:
• Leda, coacha och utveckla ditt team i den dagliga driften
• Skapa struktur, tydlighet och trygghet i arbetssätt och rutiner
• Säkerställa en inspirerande, säljande och välfylld avdelning
• Driva försäljning, lönsamhet och effektivitet
• Arbeta aktivt med uppföljning av nyckeltal som försäljning, marginal och svinn
• Bidra till butikens övergripande mål, strategier och utveckling
Du är en närvarande ledare som bygger lagkänsla, ställer krav och får människor att växa. Genom ditt ledarskap skapar du både resultat och engagemang.
Du arbetar tätt tillsammans med Affärsområdeschef och Driftledare, och är en viktig del av butikens driftgrupp där ni tillsammans driver utveckling och förbättring.
Arbetstider
Heltid
Arbetstider varierar över vardagar och helg
Helgjour ingår cirka 1 helg i månaden (rullande schema)
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av ledarskap i butik och inom färskvaror
• Är en skicklig ledare som får andra att prestera och utvecklas
• Har ett starkt driv och tar ansvar för både människor och resultat
• Är strukturerad, tydlig och trygg i dina beslut
• Trivs i ett högt tempo och gillar operativt arbete
• Brinner för kundmötet och matglädje
Du förstår att ett starkt ledarskap är grunden för en stark affär - och att detaljerna i vardagen bygger helheten.
Vi erbjuder
• En nyckelroll i en av Sveriges mest ambitiösa butiker
• Möjlighet att påverka både resultat, arbetssätt och kundupplevelse
• En arbetsplats med tydlig vision och höga mål
• Stora möjligheter till utveckling inom verksamheten
Är detta rätt utmaning för dig?
Urvalet sker löpande, skicka därför din ansökan redan idag.
Du bli anställd direkt av Ica Kvantum Liljeholmen som i denna rekrytering samarbetar med Higher och Jakob Hemvik. tillträde snarast eller enligt ök.Jakob.hemvik@higher.nu
Välkommen till Ica Kvantum Liljeholmen och en rolig resa!
Om Ica Kvantum Liljeholmen
Vårt mål är att vara Stockholms ledande måltidsbutik där det är lätt, spännande och inspirerande att handla och dina förväntningar på kvalitet, sortiment och service infrias. Vi vill vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vi värdesätter våra medarbetare högt och strävar efter att lyfta deras potential. Vi tror på kontinuerlig utveckling och därför erbjuder vi en rad utbildningsmöjligheter, både internt och externt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next U AB
(org.nr 556898-4180)
117 63 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Arbetsplats
ICA Kvantum Liljeholmen Jobbnummer
9872985