Försäljningskoordinator tll ICA Sverige
ICA Sverige AB (Göteborg) / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-06-23
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Beskrivning av jobb
Skulle du vilja prova på att arbeta i en central funktion med försäljning i fokus. Då skall du söka vikariatet som försäljningskoordinator.
ICA Special arbetar med inköp och försäljning av specialvaror i samtliga ICA- format (Maxi, Kvantum, Supermarket, Nära) i Sverige. ICA Special ansvarar också för resultat och drift av Maxi Special AB, en helintegrerad kedja med 97 enheter som drivs i ICA Maxi Stormarknad med ca 850 medarbetare.
ICA Special har en stark position på marknaden och är marknadsledande inom dagligvaruhandeln. Nu söker vi en Försäljningskoordinator som kommer ha ett nära samarbete med Maxi Specials butiker.
Det här är ditt blivande jobb
Som försäljningskoordinator arbetar du med att driva våra säsongsprocesser för Maxi Special genom att samordna centrala samt specialunika teman. Du kommer arbeta fram aktiviteter i syfte att stötta målen i den kommersiella planen för Maxi Special.
Du stöttar våra butiksmedarbetare med dagliga utmaningar kopplat till försäljningen och försäljningsplanering. Ansvarar för att driva vårt forum med försäljningsansvariga samt en viktig del i att förse butik med relevant information tillsammans med övrig organisation genom att ansvara för vårt säljprotokoll.
Som medarbetare på avdelningen inom Försäljning & Drift Maxi Special utlovas du ett spännande och varierat arbete. Du kommer arbeta i ett team med fantastiska kollegor där vi tillsammans stöttar Maxi Specials butiker med att nå deras uppsatta mål genom en god försäljningsplanering.
Vem är du?
Du har lätt för att ta ett strategiskt och analytiskt perspektiv och kan se sammanhang, driva förändring och se konsekvenser av olika åtgärder. Du är självständig och har förmågan att kunna leda dig själv mot uppsatta mål, söka svar och fakta.
Du har en social förmåga och är bra på att skapa och utveckla goda relationer, skapa engagemang och samsyn samt har en förmåga att lyfta blicken och se saker ur ett helhetsperspektiv för ICA ́s bästa. Du är noggrann, strukturerad och med en hög ambition och drivkraft har du stor leveransförmåga och framdrift. Med positiv attityd och trovärdighet är du tydlig, övertygande och trygg i din kommunikation.
Din profil:
Du har arbetslivserfarenhet ifrån detaljhandeln gärna inom ICA
Du har goda kunskaper i Microsoft Office och Office 365
Du är affärsinriktad med ett kommersiellt driv
Du har förmågan att se förbättringsmöjligheter.
Du har erfarenhet av vad som driver försäljning och vad som påverkar konsumenten i köpögonblicket.
Då rollen verkar i många gränssnitt är hög samarbetsförmåga av stor vikt liksom en god kommunikationsförmåga.
Kunskap om ICAs organisation och ett brett kontaktnät inom ICA är meriterande
Mycket goda kunskaper om effektiv butiksdrift
Mycket goda kunskaper om vad som driver lönsamhet och butikers resultaträkning
Kunskap om presentationsteknik och kommunikationsstilar
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Anställningsform Vikariat tom 31/12-2026
Tillträde 1/8 -2026
Kontaktuppgifter : Helena Lyberg Försäljning & driftchef Maxi Special Helena.lyberg@ica.se
Sista dag för ansökan 2026-06-30 Välkommen med din ansökan (CV och personligt brev) snarast möjligt. Urval och intervjuer sker löpande!
Vi ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare med god arbetsmiljö och möjlighet till ständig utveckling. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Drogtestning förekommer i samband med vissa av våra rekryteringsprocesser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ica Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
Mejerigatan 1 (visa karta
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412 95 GÖTEBORG Arbetsplats
ICA Sverige AB (Göteborg) Jobbnummer
9974129