Försäljningskoordinator till Pointsharp
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
I den här utvecklande rollen kommer du få ett brett ansvarsområde med både administrativt arbete och hands-on uppgifter. Här kommer du till en arbetsplats präglad av vänliga kollegor som brinner för det de gör och att leverera användarvänliga upplevelser. Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Pointsharp är en helhetsleverantör inom Cyber Security-lösningar som hjälper företag med IT-säkerhet och säkra arbetsplatser. De erbjuder både säkerhetssystem och hårdvara såsom smarta kort och kortläsare. De sitter i fina lokaler i Nacka och har en social kultur där man gillar att hitta på saker tillsammans.
Som försäljningskoordinator ansvarar du för att hantera hela orderprocessen för företagets hårdvaruprodukter. Från att ta emot beställningar till att leverera produkterna till kunderna. Rollen är mycket operativ och omfattar orderbehandling, systemhantering, packning och frakt.
Detta är en roll med eget ansvar som kräver en hög grad av självständighet, struktur och förmåga att ta egna initiativ utan ständig handledning.
Du erbjuds
En utvecklande tjänst som du kommer få växa in i och forma rollen desto mer erfaren du blir.Dina arbetsuppgifter
I den här rollen kommer du ansvara för Pointsharps inkorg för beställningar av hårdvara från deras kunder. Här får du ett helhetsansvar för allt kopplat till hårdvara vilket innebär att du också blir kundernas huvudsakliga kontaktpunkt för frågor och beställningar.
En vanlig dag börjar oftast med att du kollar mailen för att se om det kommit in några nya beställningar, sedan överför du dessa till Business Central, ser så de finns i lager och packar och skickar de till kunden. Sen kan en annan kund höra av sig och fråga om en produkt de vill köpa passar med deras befintliga system och då svarar du på det. Det finns kollegor på plats som du kommer få lära dig rollen ifrån. I och med att denna roll innefattar att packa och skicka varor så krävs att man är på kontoret minst fyra dagar i veckan.
Ta emot beställningar från kunder.
Packa och skicka produkter till kunder.
Hålla koll på lagret och köpa in nya produkter när det börjar ta slut.
Svara på frågor från kunder kopplat till era produkter och kompatibilitet.
Administrera beställningar i Business Central.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kundsupport, orderläggning och uppföljning.
Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift.
Är van att arbeta i en roll med repetitiva arbetsuppgifter och trivs bra med det.
Har god systemvana och kan lätt sätta dig in i nya system.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att jobba med teknisk hårdvara, speciellt smarta kort, kortterminaler och dylikt.
Erfarenhet av Microsoft Business Central.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Noggrann
Ordningssam
Självgående
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "22GGW3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9782777