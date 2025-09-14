Försäljningskoordinator till High Estate
Koncept HR Lön, Arbetsrätt & Akademi i Sverige A / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-09-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Koncept HR Lön, Arbetsrätt & Akademi i Sverige A i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Borås
eller i hela Sverige
Om High Estate
High Estate erbjuder Sveriges mäklare ett effektivt mäklarsystem och möjligheten att outsourca delar av försäljningsprocessens administration till vårt erfarna backoffice-team.
Vårt mål är att hjälpa mäklare att arbeta smartare och leverera en ännu bättre upplevelse till sina kunder.
Bakom oss står Neqst - ett starkt, långsiktigt investmentbolag med fokus på nordiska IT- och teknikbolag. Det ger oss stabilitet och trygghet, samtidigt som vi bygger en inspirerande miljö med kreativa och drivna kollegor. Här får du en central roll och vara med och påverka hur vi utvecklar både bolaget och produkten framåt.
Vi värdesätter gemenskap och arbetsglädje. Hos oss är det lika självklart att samarbeta för att nå våra mål som att ta en gemensam fika, äta frukost ihop eller avsluta veckan med en AW tillsammans.
Nu söker vi en försäljningskoordinator med bakgrund som mäklare eller mäklarassistent till vårt backoffice-team i Göteborg, som idag består av åtta personer.
Din roll som försäljningskoordinatorI rollen arbetar du nära ansvariga fastighetsmäklare hos våra kunder och ansvarar för viktiga delar av den administrativa processen. Tjänsten kommer fokusera på uppstartsprocessen. Vi jobbar idag med kunder över hela Sverige och de flesta typer av objekt och bostäder.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hålla telefonmöten där du samlar in viktig information inför annonsering och säkerställer smidiga tidsplaner.
Kvalitetssäkra annonser genom noggrann granskning av texter, fastighetsutdrag och material från bostadsrättsföreningar.
Ge förstklassig support och vara ett tryggt stöd för våra mäklarkunder via telefon och e-post.
Samordna mail och dokumentflöden - från annonser och bilder till planritningar och myndighetsunderlag.
Hantera inkommande post genom sortering, skanning och distribution till rätt del av processen.
Du blir specialist inom Uppstart som är en av våra tre huvudprocesser: Uppstart, Avslut och Tillträde.
Vi söker dig som Är utbildad fastighetsmäklare eller mäklarassistent och har erfarenhet från branschen.
Uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på svenska.
Trivs med kundkontakt och har förmågan att hålla många processer i gång parallellt.
Har god IT-vana, gärna i Officepaketet.
Är noggrann, lösningsorienterad och uppskattar teamwork.
Som person är du:
Strukturerad och stresstålig.
Kommunikativ och positiv.
Motiverad av att ge hög service och bidra till teamets framgång.
Varför High Estate?
Hos oss får du chansen att kombinera din bakgrund i mäklarbranschen med ett administrativt fokus - i ett bolag som växer snabbt. Här utvecklas du tillsammans med ett engagerat team och får vara en del av en spännande tillväxtresa.
Praktisk informationStart: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Stad: Göteborg Urval: Sker löpande
Vill du vara med på vår spännande resa? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev, vi rekryterar löpande!
Kontrakt och frågorVid frågor eller funderingar om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Oda Thoen 0761 99 40 20 oda@koncepthr.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Koncept HR Lön, Arbetsrätt & Akademi i Sverige A
(org.nr 556707-5204), http://www.koncepthr.se Arbetsplats
Koncept HR Kontakt
Oda Thoen oda@koncepthr.se 0761-99 40 20 Jobbnummer
9507574