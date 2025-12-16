Försäljningsingenjör till Norra Sverige
Vi söker dig, en tekniskt kunnig och rådgivande försäljningsingenjör som vill vara med och vidareutveckla våra affärer i Norra Sverige. Med din expertis, din förmåga att bygga förtroende och skapa långsiktiga kundrelationer blir du en nyckelperson på vår fortsatta tillväxtresa.
Hos oss är det självklart att ligga i framkant inom smartare och effektivare drivsystem och automationslösningar. Våra produkter - från motorer och växellådor till intelligenta styrsystem - driver allt från sågverk och pappersbruk till robotar i moderna fabriker. Med över 22 000 medarbetare globalt och en stark lokal närvaro i Sverige kombinerar vi teknisk innovation med långsiktig trygghet och nära kundrelationer.Publiceringsdatum2025-12-16Om företaget
SEW-EURODRIVE AB är sedan 1968 ett helägt dotterbolag till SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG i Tyskland, som är världsledande inom drivutrustningar till industrin. Vårt svenska huvudkontor samt fabrik finns i Jönköping där vi monterar växlar, motorer, frekvensomformare och styrsystem. Våra försäljningskontor är belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Skellefteå och Gällivare. Vi är idag ett nittiotal anställda, omsätter 600 miljoner samt är AAA-rankade och ISO 9000-certifierade.
SEW-EURODRIVE har marknadens största produktprogram inom området motorer, växlar, decentraliserad elektronik, frekvensomformare, servosystem, motion-control. För varje kund skräddarsys lämpliga högkvalitativa lösningar. Våra kunder finns inom svensk industri som Automotive, distribution, livsmedel, papper- och trä och gruv- och stålindustrin. SEW-koncernen omsätter 50 miljarder och har ca 22 000 anställda.Arbetsuppgifter
Som försäljningsingenjör ansvarar du för att utveckla befintliga kunder och skapar nya affärsmöjligheter. Du driver försäljningsprocessen från första kontakt till avslut, alltid med stöd från erfarna kollegor inom försäljning, inne-sälj och applikationssupport.
Dina kunder är huvudsakligen maskinbyggare, inom exempelvis sågverk och massaindustrin.
Resor är en naturlig del av rollen då säljområdet sträcker sig från Gävle och norrut. När det gäller placering ser vi gärna att du utgår från Skellefteå, där majoriteten av teamet sitter. Men, för rätt kandidat erbjuder vi även möjlighet att ha placering i Sundsvall eller Hudiksvall.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och ett genuint intresse för industriella lösningar och affärer.
Vi tror att du har:
• Eftergymnasial teknisk utbildning, gärna högskoleingenjör eller motsvarande.
• Erfarenhet av teknisk försäljning inom automation, industri eller liknande område.
• God förståelse för automation samt styr- och reglerteknik.
Du är van att sätta dig in i kundernas tekniska behov, omsätta dem i lösningar och bygga långsiktiga relationer. Som person är du affärsmässig, strukturerad och har förmågan att driva ditt arbete självständigt mot tydliga mål.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av ett välmående och kunnigt familjeföretag som tänker långsiktigt och värnar om sina medarbetare.
Du får:
• Frihet under ansvar och möjlighet att påverka både din och företagets utveckling.
• Ett nära, stöttande team med hög kompetens och stark sammanhållning.
• Vi erbjuder dig ett gediget introduktionsprogram och löpande teknik- och produktutbildningar inom koncernen.
• Arbeta med välkända produkter och lösningar som håller absolut toppklass.
• En roll där du kan utvecklas - både tekniskt och kommersiellt.
Vi söker dig som ser möjligheterna i rollen och vill bidra med din kompetens, ditt engagemang och din nyfikenhet.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Information och kontakt
I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal. Vi önskar därför din ansökan till www.wikan.se.
Vill du veta mer om rollen och vårt erbjudande tveka inte att höra av dig till rekryteringskonsult,
Karin Nygren på 0910-770985 eller karin@wikan.se
Vi tillämpar löpande urval och ser gärna att vi får in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-01-14.
