Försäljningsingenjör till AMB Industri AB
2026-03-19
Vill du arbeta med avancerade medicintekniska lösningar som bidrar till att förbättra människors liv?
Lockas du av att utveckla nya affärer på en internationell marknad där kvalitet, innovation och långsiktiga samarbeten står i centrum?
AMB Industri AB söker nu en försäljningsingenjör som vill vara med och utveckla våra affärer inom life science och medicinteknik. Rollen passar dig som drivs av att identifiera nya möjligheter, förstå kunders komplexa behov och skapa långsiktiga samarbeten med företag som ställer höga krav.
Hos oss får du arbeta i ett företag där teknisk kompetens, entreprenörskap och ett tydligt syfte - att bidra till bättre liv för människor - går hand i hand.
Din roll
I rollen arbetar du aktivt med att identifiera nya marknader och affärsmöjligheter. Du är nyfiken på kundernas utmaningar och lägger stor vikt vid att förstå deras behov innan du presenterar lösningar.
Genom dialog, analys och relationsbyggande identifierar du möjligheter där AMB kan bidra med sin kompetens inom kontraktstillverkning av avancerade polymerbaserade produkter.
När affärspotentialen är identifierad ansvarar du för att:
• presentera AMB och våra lösningar
• arrangera kundbesök där vi visar styrkan i vårt erbjudande och vår produktion
• prisindikera och offerera lösningar baserat på de affärsmöjligheter du identifierat
Du arbetar nära våra tekniska och operativa team för att säkerställa att varje affär kan levereras med den kvalitet och precision som våra kunder förväntar sig.
Huvudsakliga ansvarsområden
• Identifiera nya marknader och affärsmöjligheter inom life science och medicinteknik
• Lyssna in och analysera kundernas behov, krav och utvecklingsplaner
• Presentera AMB:s erbjudande och arrangera kundbesök
• Prisindikera och ta fram offerter på identifierade affärsmöjligheter
• Bygga långsiktiga relationer med kunder som ställer höga krav på kvalitet, dokumentation och leveransprecision
• Följa utvecklingen inom branschen och bidra till att stärka AMB:s position på marknaden
• Samarbeta internt för att säkerställa effektiva och konkurrenskraftiga lösningar
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av teknisk försäljning eller affärsutveckling
• Gärna har kunskap inom polymera material, formsprutning eller kontraktstillverkning
• Har förmåga att förstå komplexa kundbehov och omvandla dem till affärsmöjligheter
• Är kommunikativ, affärsdriven och relationsskapande
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
• Trivs i en roll där du både arbetar strategiskt och operativt
Låter detta som nästa utmaning för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande - så vänta inte.
I den här rekryteringen samarbetar AMB Industri AB med Jefferson Wells. Får du tjänsten kommer du att anställas av AMB Industri AB. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Carina Berg på mobil: 070 377 07 47.
Varför AMB Industri AB?
AMB Industri AB arbetar med kunder som ställer mycket höga krav på kvalitet, precision och dokumentation. Våra lösningar används i produkter som påverkar människors liv och hälsa - något vi är stolta över och tar stort ansvar för.
Vi är ett familjeägt företag med stabil tillväxt och stark kompetens inom:
• formsprutning
• avancerad ytbehandling (lackering och metallisering)
• montering och helhetslösningar
Vår ambition är inte bara att vara en ledande kontraktstillverkare - utan också att bidra till produkter som gör verklig nytta för människor. Vår huvudverksamhet finns inom medicinteknik, och vi är världsledande inom ytbehandling av hörapparater. Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 13485.
