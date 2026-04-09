Försäljningschef VVS (en del av Solna Relining)
Om rollen
Det här är en roll för dig som vill kombineraaffär, ledarskap och strategi.
Du kliver in i ett bolag med:
Ett etablerat erbjudande
Hög efterfrågan
Ett befintligt säljteam
Men där nästa steg handlar om att:
Skapa en tydlig säljstrategi
Säkerställa ett stabilt inflöde av leads
Bygga struktur i arbetssätt och uppföljning
Leda teamet mot högre prestation
Vår verksamhet har sin utgångspunkt från kontoret i Bromma. Härifrån bedrivs planering, samordning och ledning, samtidigt som rollen också är operativ - du är aktivt engagerad i det praktiska arbetet och nära verksamheten i vardagen. Denna kombination ger möjlighet att både styra och bidra direkt i det dagliga arbetet.
Ditt ansvar
Leda och utveckla säljteamet
Sätta struktur för försäljning, uppföljning och mål
Säkerställa ett jämnt inflöde av affärer (leadsgenerering)
Arbeta nära marknad för att stärka inflödet av nya kunder
Själv driva affärer och vara en förebild i sälj
Bidra till att skala verksamheten vidare
Om affären
Vi arbetar främst mot villaägare och erbjuder relining - en effektiv lösning för att renovera avloppssystem utan omfattande ingrepp.
Tydlig efterfrågan på marknaden
Mycket inkommande leads - men behov av att bygga nästa nivå
Som en av branschens främsta aktörer inom relining erbjuder vi dig möjligheten att arbeta i hela processen - tillsammans med några av de mest kompetenta i branschen.
Relining, hur går det till?
solnarelining.se/relining/#film-om-relining
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom bygg/VVS/tjänst
Har lett - eller är redo att ta steget till att leda - säljteam
Är strukturerad och kan sätta arbetssätt, inte bara jaga affärer
Förstår vikten av leadsgenerering och pipeline
Är trygg i att hantera olika personligheter
Har ett starkt eget driv - utan att bli kortsiktig
Extra plus om du:
Har tekniskt intresse
Har erfarenhet från bygg, installation eller närliggande bransch
Varför rollen?
Du får bygga - inte bara förvalta
Du får påverka på riktigt
Du kliver in i ett bolag med hög potential
Du får kombinera strategi och affärPubliceringsdatum2026-04-09Anställningsvillkor
Fast + rörlig lön
Tjänstebil
Friskvård och förmåner
30 semesterdagar
Sök redan idag - urval sker löpande.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Villa VVS (en del av Solna Relining) med Next U/ Higher och Jakob Hemvik. Vid frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta Jakob.Jakob.hemvik@higher.nu
0707-949950
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Solna Relining Service AB med bifirman Villa VVS startade med en vision om att hjälpa villa-, radhus- och fritidshusägare med snabb och framförallt mer kostnadseffektiv avloppsrenovering, något som annars ofta blir väldigt kostsamt och långdraget vid stambyte. Idag är vi högspecialiserade på relining av enfamiljshus och mindre fastigheter.
Villa VVS är en del av Solna Relining - ett växande bolag med cirka 30+ medarbetare.
Bolaget har vuxit snabbt de senaste åren - och står nu inför nästa fas där struktur, ledarskap och affärsutveckling blir avgörande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next U AB
(org.nr 556898-4180)
179 98 EKERÖ (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Solna Relining
