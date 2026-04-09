Försäljningschef VVS (en del av Solna Relining)

Next u AB / Chefsjobb / Stockholm
2026-04-09


Visa alla chefsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Next u AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Huddinge eller i hela Sverige

Om rollen

Det här är en roll för dig som vill kombineraaffär, ledarskap och strategi.

Du kliver in i ett bolag med:

Ett etablerat erbjudande

Hög efterfrågan

Ett befintligt säljteam

Men där nästa steg handlar om att:

Skapa en tydlig säljstrategi

Säkerställa ett stabilt inflöde av leads

Bygga struktur i arbetssätt och uppföljning

Leda teamet mot högre prestation

Vår verksamhet har sin utgångspunkt från kontoret i Bromma. Härifrån bedrivs planering, samordning och ledning, samtidigt som rollen också är operativ - du är aktivt engagerad i det praktiska arbetet och nära verksamheten i vardagen. Denna kombination ger möjlighet att både styra och bidra direkt i det dagliga arbetet.

Ditt ansvar

Leda och utveckla säljteamet

Sätta struktur för försäljning, uppföljning och mål

Säkerställa ett jämnt inflöde av affärer (leadsgenerering)

Arbeta nära marknad för att stärka inflödet av nya kunder

Själv driva affärer och vara en förebild i sälj

Bidra till att skala verksamheten vidare

Om affären

Vi arbetar främst mot villaägare och erbjuder relining - en effektiv lösning för att renovera avloppssystem utan omfattande ingrepp.

Tydlig efterfrågan på marknaden

Mycket inkommande leads - men behov av att bygga nästa nivå

Som en av branschens främsta aktörer inom relining erbjuder vi dig möjligheten att arbeta i hela processen - tillsammans med några av de mest kompetenta i branschen.

Relining, hur går det till?

solnarelining.se/relining/#film-om-relining

Vi söker dig som

Har erfarenhet av försäljning, gärna inom bygg/VVS/tjänst

Har lett - eller är redo att ta steget till att leda - säljteam

Är strukturerad och kan sätta arbetssätt, inte bara jaga affärer

Förstår vikten av leadsgenerering och pipeline

Är trygg i att hantera olika personligheter

Har ett starkt eget driv - utan att bli kortsiktig

Extra plus om du:

Har tekniskt intresse

Har erfarenhet från bygg, installation eller närliggande bransch

Varför rollen?

Du får bygga - inte bara förvalta

Du får påverka på riktigt

Du kliver in i ett bolag med hög potential

Du får kombinera strategi och affär

Publiceringsdatum
2026-04-09

Anställningsvillkor
Fast + rörlig lön

Tjänstebil

Friskvård och förmåner

30 semesterdagar

Sök redan idag - urval sker löpande.

I denna rekryteringsprocess samarbetar Villa VVS (en del av Solna Relining) med Next U/ Higher och Jakob Hemvik. Vid frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta Jakob.

Jakob.hemvik@higher.nu
0707-949950

Välkommen med din ansökan!

Om företaget
Solna Relining Service AB med bifirman Villa VVS startade med en vision om att hjälpa villa-, radhus- och fritidshusägare med snabb och framförallt mer kostnadseffektiv avloppsrenovering, något som annars ofta blir väldigt kostsamt och långdraget vid stambyte. Idag är vi högspecialiserade på relining av enfamiljshus och mindre fastigheter.

Villa VVS är en del av Solna Relining - ett växande bolag med cirka 30+ medarbetare.

Bolaget har vuxit snabbt de senaste åren - och står nu inför nästa fas där struktur, ledarskap och affärsutveckling blir avgörande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Next U AB (org.nr 556898-4180)
179 98  EKERÖ (STOCKHOLMS)

Arbetsplats
Solna Relining

Jobbnummer
9845790

Prenumerera på jobb från Next u AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Next u AB: