Försäljningschef till Trinax
Aiming Executive AB / Chefsjobb / Trollhättan Visa alla chefsjobb i Trollhättan
2026-01-21
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aiming Executive AB i Trollhättan
, Uddevalla
, Göteborg
, Ulricehamn
, Skövde
eller i hela Sverige
DET HÄR ÄR VI
Ett hantverksföretag kan ha många pågående jobb, flera fordon i rörelse och personal ute hos kund samtidigt. Att behålla överblick och följa upp arbetet är en utmaning. På Trinax-bolagen utvecklar vi digitala lösningar som gör det lättare att samla, följa upp och förstå det arbete som sker ute på fältet - utan att skapa mer administration.
Vi ingår i Trinaxgruppen, en koncern som bildades 2023 där vi samlar entreprenöriella bolag med samma fokus: att bygga verktyg som underlättar vardagen för hantverkare. Gruppen består idag av Trinax i Trollhättan, Norge och Finland, Jiricom i Jönköping och Struqtur i Stockholm. Tillsammans samlar vi cirka 50 medarbetare i snabbväxande verksamheter. Läs mer på trinaxgruppen.se
DET HÄR ÄR UPPDRAGET
Trinax har en tydlig ambition om ytterligare tillväxt och vi ser en ökande efterfrågan från våra kunder. Här kommer vår nya försäljningschef in. Uppdraget innebär att både utveckla säljfunktionen och själv vara med och driva försäljningen genom att:
Ta ett samlat ägarskap för försäljningen på Trinax
Du har helhetsansvar för försäljningen och omsätter bolagets mål och budget till ett fungerande och skalbart försäljningsarbete. Genom tydliga mål, prioriteringar och stöd till teamet säkerställer du leverans här och nu, samtidigt som arbetssätt och kvalitet utvecklas över tid. Uppdraget innebär också att stärka kvaliteten i försäljningen i praktiken - hur kundmöten genomförs, hur affärer drivs och avslut görs samt hur erbjudandet presenteras - genom att se över material, coacha säljarna och tydliggöra vad som är viktigast att fokusera på.
Vidareutveckla erbjudandet
Du tar med dig insikter från kunddialoger in i arbetet med erbjudande och prissättning. Det innebär att föreslå justeringar i befintliga paket, bidra till nya upplägg och tydliggöra vad som fungerar att sälja i praktiken. Med utgångspunkt i försäljning och kundbehov vidareutvecklar du erbjudande, paketering och prissättning så att det som säljs är tydligt, relevant och lätt att ta till sig för olika kundtyper - och att erbjudande och försäljning hänger ihop.
Vara operativ i försäljningen
Som försäljningschef kombinerar du ledarskap med ett eget säljansvar och en aktiv närvaro i affären. Genom att själv delta i försäljningen behåller du en nära förståelse för kundernas behov och säljteamets vardag.
Leda säljteamet
Du leder ett seniort, kompetent och lösningsorienterat säljteam med en stark vilja att leverera och god förståelse för affären. Säljteamet består av mötesbokare, säljare och KAM och är uppdelat i försäljning av standardprodukten (SaaS) med licensavtal och Enterprise, som säljer skräddarsydda affärer med programmeringstimmar.
Bidra i kommersiella beslut
Som del av ledningsgruppen bidrar du med affärens och försäljningens perspektiv i beslut om prioriteringar, utveckling och vägval. I nära samverkan med produkt och affärsutveckling säkerställer du att kommersiella överväganden får genomslag i bolagets beslut och fortsatta riktning.
Du rapporterar till vd och är baserad i Trollhättan tre dagar i veckan.
DET HÄR ÄR DU
Det här är ett uppdrag för dig som drivs lika mycket av försäljning som människorna runt omkring som får det att hända. För att lyckas och trivas hos oss har du:
Affären i fokus
Den här rollen kräver såklart ett starkt driv i både försäljning och affär. Du har ett naturligt fokus på mål, uppföljning och siffror, och vill själv vara en aktiv del av försäljningen för att driva resultat.
Erfarenhet av Saas-försäljning
Vi gissar att du kommer från ett mindre eller medelstort SaaS-bolag, kanske som försäljningschef där operativ försäljning kombinerats med ett ledarskap nära teamet. Alternativt är du en senior säljare med ledaransvar, till exempel team lead eller biträdande försäljningschef, som redan idag coachar andra men vill ta ett fullt ansvar i nästa roll.
Driva utveckling & utmana utan att ta över
Du har trygghet och mod att ifrågasätta arbetssätt, prioriteringar och beslut när det behövs, men gör det prestigelöst med fokus på utveckling. Du sätter tydlig riktning och följer upp med skärpa, utan att detaljstyra eller ta över affärer från säljarna. Med tydlig återkoppling och struktur utvecklar du ett säljteam som redan levererar, genom att skärpa arbetssätt, uppföljning och kvalitet i affären i takt med ökade ambitioner och tempo.
Tydlig men varm kommunikation
Din kommunikation är tydlig och konkret, både i dialogen med kunder, säljteamet och i samarbetet med andra funktioner. Du uppfattas som en trevlig lagspelare som bidrar till god stämning och bygger relationer som gör samarbetet smidigt, även när tempot är högt eller åsikterna går isär. Du kan lyssna in andras perspektiv och är bekväm med att sätta ord på förväntningar och ge konkret feedback på ett sätt som landar väl hos mottagaren.
AIM'S REFLEKTIONER
Det här uppdraget handlar vare sig om att bygga upp en försäljningsorganisation eller att förvalta något, utan om att ta ett fungerande erbjudande och en säljorganisation som redan levererar och skala till nästa nivå. Det här är inte ett steg bort från försäljning, utan ett steg djupare in i den.
Det här passar en person som gillar försäljning på riktigt - hungrig, smart och lösningsorienterad - och som drivt av att både affären och människorna runt omkring utvecklas. Här finns en energi och en möjlighet att vara med och bygga ett bolag man är riktigt stolt över.
DET HÄR HÄNDER NU
Tror du att det här skulle kunna vara din nästa roll? Då vill vi gärna höra från dig. Lämna ditt CV och kontaktuppgifter här nedan så snart du har möjlighet - vi går igenom ansökningar löpande fram till 11 februari. Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Anna Josefsson, 070-2066 286 eller anna@aimexecutive.se
DET HÄR ÄR AIM EXECUTIVE
På Aim Executive möts affärsfokus och människokännedom: Vi tar oss tid att förstå både uppdraget och de ledare som kan driva det framåt. Där andra kanske springer vidare, gräver vi djupare. Vårt aim är alltid den mest träffsäkra tillsättningen, där ledare och uppdrag möts med rätt förutsättningar för att lyckas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aiming Executive AB
(org.nr 559496-0105)
461 37 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trinax Jobbnummer
9695825