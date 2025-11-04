Försäljningschef till Radio Hope Sweden
Tvr Globe Media AB
2025-11-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Publiceringsdatum2025-11-04Om företaget
Radio Hope Sweden är Sveriges största kristna radiokanal med musik, program och berättelser som sprider hopp, tro och glädje. Vi sänder dygnet runt och når tusentals lyssnare över hela landet - både via FM och digitala plattformar.
Nu söker vi en driven och kreativ FÖRSÄLJNINGSCHEF som vill vara med och utveckla nästa kapitel i vår resa.
Om rollen
Som säljchef hos oss får du en nyckelroll i att bygga upp och leda försäljningen av reklam och partnerskap.
Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt - från att utveckla säljkoncept och kampanjer till att skapa långsiktiga relationer med våra samarbetspartners.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Utveckla och genomföra försäljningsstrategier för Radio Hope.
Bygga och vårda kundrelationer med företag och organisationer.
Skapa attraktiva reklam- och sponsorpaket (radio, digitalt, event).
Driva försäljningsmål och rapportera resultat.
Bidra med idéer till marknadsföring och nya projekt.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning - gärna inom media, radio eller marknadsföring.
Är självgående, målmedveten och trivs med att skapa kontakt med människor.
Har ett kreativt sinne och ett hjärta för meningsfull kommunikation.
Talar och skriver flytande svenska (engelska är ett plus).
Delar våra värderingar och vill bidra till ett positivt, uppmuntrande samhälle.
Vi erbjuder
Möjligheten att bygga upp och leda försäljningen i en växande mediaplattform.
Frihet under ansvar och möjlighet att påverka din roll.
En varm och engagerad arbetsmiljö med stark teamkänsla.
Möjlighet till resultatbaserad ersättning.
Ansökan
Skicka din ansökan och kort beskrivning av dig själv till:personalorganisationen@gmail.com
Märk mejlet: Säljchef - Radio Hope Sweden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: personalorganisationen@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Försäljningschef Radio Hope". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tvr Globe Media AB
(org.nr 559076-3941) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9588964