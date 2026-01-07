Försäljningschef till NHC
Vill du leda och utveckla försäljning i ett innovativt företag som kombinerar hantverksskicklighet med modern teknik? Som försäljningschef på NHC får du en nyckelroll där du driver försäljning, bygger långsiktiga kundrelationer och inspirerar ett engagerat team av tekniska säljare!Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos NHC Sweden.Om företaget
NHC har sin bas i Europa men verkar globalt och levererar ett brett utbud av skyddslösningar från presenningar, tält, hallar och kapell till avancerade väderskydd och specialutvecklade produkter, bl a mot Försvarsindustrin. Koncernen har vuxit kontinuerligt och omsätter idag ca 500 mkr.
På den svenska marknaden uppgår omsättningen till 125 miljoner kronor och nästa år beräknas NHC omsätta cirka 145 miljoner kronor. Bolaget har tre producerande enheter i Sverige och andra varumärken/bolag i koncernen är bland annat Consembly, Brandcode, Miami Pool, Scantarp OY (Fi) m fl. Sedan starten har NHC strävat efter att förena personligt engagemang med professionell kompetens.
NHC erbjuder kompletta lösningar oavsett om behoven är små eller omfattande, från standardformat till avancerade och skräddarsydda system. De hanterar hela produktionskedjan: utveckling, design, projektering, svetsning, leverans och montering. Med ett världsledande hantverkskunnande och branschens modernaste maskinpark skapar NHC en produktion som är både effektiv och hållbar.
Kunder som väljer NHC får tillgång till företagets samlade expertis inom allt från materialval och konstruktion till tillverkningsprocesser och projektledning. Genom ett omfattande nätverk av specialister kan NHC sätta samman det team som bäst matchar projektets krav.
Med målsättningen att vara norra Europas ledande leverantör av lösningar inom teknisk textil strävar NHC efter att vara en hållbar arbetsgivare som motiverar och engagerar medarbetare till utveckling i organisationen. De lever efter fyra värdeord: Smartness, Care, Hard Work och Trust - en vilja att alltid bli bättre, hjälpa varandra och leverera förstklassiga lösningar på utsatt tid.Dina arbetsuppgifter
I rollen som försäljningschef har du en nyckelroll där du leder och utvecklar försäljningen samtidigt som du inspirerar och stärker ett team av tekniska säljare. Du har helhetsansvar för både strategiska och operativa aktiviteter, med fokus på att driva försäljning, bygga långsiktiga kundrelationer och skapa en effektiv och välfungerande försäljningsorganisation.
Du driver egen försäljning om ca 40% och leder teamet mot gemensamma mål och följer upp KPI:er. Kunderna finns inom industrin, försvaret och flertalet andra branscher där du har en viktig roll att utveckla nya och befintliga kundsamarbeten. Rollen innebär regelbundna kundbesök och resor, vilket ger dig möjlighet att vara nära kunderna och skapa förtroende på djupet.
Som ledare för ett team på fem personer skapar du motivation, struktur och tydlighet kring mål. Du säkerställer att rätt medarbetare arbetar med rätt kunder och att hela säljorganisationen fungerar effektivt. Ansvaret omfattar även stöttning/styrning av säljprocesserna vid bolagets enheter i Umeå och Stockholm. Du har även ansvar för arbetsmiljöfrågor och samverkan med fackliga representanter, vilket skapar en trygg och professionell arbetsmiljö.
Rollen innefattar att utveckla och förbättra interna processer, avtalsmallar och rutiner i enlighet med ISO-standarder. Du följer upp lönsamhet och kostnader tillsammans med produktionen och bidrar aktivt med idéer och förbättringar som stärker hela organisationen och skapar långsiktig tillväxt.
Du är van vid att ta beslut i gränsöverskridande frågor och bidra till företagets vidareutveckling. Som medlem i ledningsgruppen fungerar du som en kravställare, ser helheten och driver initiativ som stärker både team och verksamhet.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av teknisk försäljning mot industri, aktörer inom Försvarsindustrin och/eller direkt mot Försvaret/FMV
Förståelse för tillverkningsindustri och produktionsprocesser
Erfarenhet av ledarskap och teamutveckling inom försäljning
Erfarenhet av att driva lönsamhet och kostnadsuppföljning
Erfarenhet av arbete i ledningsgrupp inklusive deltagande i gränsöverskridande beslut
Svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av affärssystemet Monitor är meriterande
Som försäljningschef är du nyfiken och lösningsfokuserad, och du trivs med att diskutera tekniska frågor med konstruktörer och utvecklingsteam. Du är resultatinriktad och motiverande, och kan driva teamet framåt på ett tydligt och strukturerat sätt utan att fastna i detaljer.
Ditt ledarskap kännetecknas av tydliga förväntningar kombinerat med stöd och utveckling av medarbetarna. Du skapar en arbetsmiljö som präglas av engagemang, tillit och samarbete, där alla ges möjlighet att bidra och växa. Du förstår vikten av återkoppling och att agera som interna kunder för varandra.
Ditt ledarskap är dessutom inspirerande och där du introducerar idéer, ser möjligheter för utveckling och säkerställer att processer och rutiner följs. Du kombinerar tekniskt intresse med affärsmannaskap och arbetar för att teamet når sina mål på ett effektivt och hållbart sätt.
Övrig information
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid Plats: Sundsvall/Timrå Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
