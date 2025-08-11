Försäljningschef till MidSale!
2025-08-11
Vi söker dig som har vad som krävs för att leda vårt framgångsrika försäljningsteam.
Som försäljningschef på MidSale Consulting ansvarar du över att driva försäljning, utbilda och coacha personal samt säkerställa struktur och resultat. Du kommer att leda ett team som arbetar med uppsökande försäljning mot privatpersoner där din huvudsakliga uppgift är att ständigt höja respektive säljares resultat och ansvara över att teamet når sin månadsbudget.
Vi söker dig som:
• Har en naturlig drivkraft och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik
• Har en analytisk förmåga för att kunna göra beslut som leder till bättre resultat
• Kan vara sprallig och glad samtidigt som du kan vara rak och tydlig när det behövs
• Är pedagogisk och kan kommunicera på ett tydligt sätt
• Är flytande i det svenska språket
MidSale Consulting är ett företag som specialiserar sig på försäljning. Vi arbetar med stora och välkända varumärken som vi förmedlar till privatpersoner och företag runtom i hela Sverige. Vi är ca 70 anställda som alla driver mot samma mål - Att bli Sveriges främsta säljbolag. Vi erbjuder en positiv arbetsmiljö i en tävlingsinriktad kultur där vi lägger stor vikt vid trivsel, personlig utveckling och resultat. Vi erbjuder företagsaktiviteter såsom resor, tävlingar och afterworks. Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och förmåner för rätt person, tillsammans med möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Tror du dig vara personen som är redo att ta på sig en utmaning och leda teamet till större framgångar? Skicka in din ansökan idag då vi löpande bearbetar samtliga ansökningar.
Tjänsten är en heltidstjänst och arbetsorten är Örebro. Du utgår från vårt kontor i Örebro.
Skicka in din ansökan via länken nedan:https://app.qwiojobs.com/#/job/MidSale-forsaljningschef-orebro
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Detta är ett heltidsjobb.
MidSale Solutions AB (org.nr 559310-3657), https://midsale.se
För detta jobb krävs körkort.
