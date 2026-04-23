Försäljningschef till Mediagrupen Dalarna
2026-04-23
Om Mediagruppen Dalarna
Vi är ett lokalt förankrat mediebolag med starkt engagemang i regionen. Här råder en familjär kultur med korta beslutsvägar, hög trivsel och låg personalomsättning. Vår ambition är att fortsätta utvecklas och vara en relevant och trovärdig aktör - med människan i centrum.
Vill du ta ett helhetsansvar för försäljning i ett lokalt, växande mediebolag där du får stort inflytande? Nu söker vi en affärsdriven och coachande Försäljningschef som vill utveckla både affären och människorna bakom den.
Om rollen
Som Försäljningschef har du det övergripande ansvaret för bolagets försäljning och dess utveckling. Du är en nyckelperson i organisationen, ingår i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD. Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar där du driver försäljning, utvecklar arbetssätt och säkerställer att teamet når uppsatta mål. Du leder ett säljteam på 11 personer och arbetar aktivt med att skapa engagemang, tydlighet och resultat.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Leda, coacha och utveckla säljorganisationen- Säkerställa att budget- och aktivitetsmål uppnås- Ta fram och utveckla säljstrategier och KPI:er- Driva nyförsäljning genom nätverkande och affärsutveckling- Ansvara för prissättning, lönsamhet och erbjudandeutveckling- Samverka nära redaktion och övriga avdelningar
Om dig
Vi söker dig som är en trygg ledare med stark affärsförståelse och ett genuint intresse för att utveckla människor.Vi tror att du har:- Erfarenhet av att leda och utveckla säljteam- Dokumenterad förmåga att driva affärsutveckling och nå resultat- Ett coachande och engagerande ledarskap- God analytisk förmåga och vana att arbeta med mål och uppföljningBranscherfarenhet är inte avgörande - det viktigaste är din förmåga att utveckla affären och skapa struktur.Publiceringsdatum2026-04-23Dina personliga egenskaper
• Affärsdriven och resultatorienterad- Lyhörd och kommunikativ- Strukturerad och initiativtagande- Inspirerande ledare som bygger förtroende- Förändringsbenägen och utvecklingsfokuserad
Vi erbjuder
• En central roll med stort inflytande- Möjlighet att forma och utveckla försäljningsarbetet- Ett engagerat team och stark företagskultur
Välkommen med din ansökan!
i denna rekrytering samarbetar Mediagruppen Dalarna med Lundin & Boström. Du ansöker vi via www.lundinbostrom.se
- ansök senast 2026-05-11, Har du frågor? Kontakta gärna rekryteringskonsult Peter Boström på 073-826 71 00
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundin & Boström Hr AB
(org.nr 556835-0002)
781 72 BORLÄNGE Arbetsplats
Mediagruppen Dalarna AB Kontakt
Peter Boström peter.bostrom@lundinbostrom.se
