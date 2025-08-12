Försäljningschef Till Gelins Kgk
Nexer Recruit AB / Chefsjobb / Skara Visa alla chefsjobb i Skara
2025-08-12
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer Recruit AB i Skara
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige
Vill du leda ett dedikerat säljteam, utveckla strategier och ha en nyckelroll i att driva tillväxt? Hos Gelins KGK i Skara väntar en spännande roll för dig som brinner för affärsutveckling, ledarskap och långsiktiga kundrelationer.
DIN VARDAG
Som försäljningschef får du ett brett och affärskritiskt ansvar där du både leder ditt team och driver försäljningen framåt - strategiskt och operativt. Du rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen.
I rollen kommer du bland annat att:
Utveckla och implementera försäljningsstrategier i linje med företagets mål
Coacha, motivera och leda ett engagerat B2B-säljteam
Identifiera och bearbeta nya affärsmöjligheter inom olika branscher
Förhandla större affärsavtal med fokus på lönsamhet och kundnytta
Ansvara för nyckelkunder och bygga starka, långsiktiga relationer
Samverka med marknad och inköp för att skapa attraktiva och skräddarsydda erbjudanden
Arbeta aktivt med CRM och datadrivna insikter för att styra försäljningen rätt
Du kommer också vara en viktig del i att rekrytera, introducera och utveckla nya medarbetare i säljteamet, och har ett naturligt ansvar för att bidra till en god kultur med kollegial omsorg och arbetsglädje.
VEM ÄR DU? Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av en liknande roll, gärna med fokus på B2B. Du har eftergymnasial utbildning inom försäljning, ekonomi, teknik eller motsvarande - men framför allt har du ett strategiskt affärstänk och ett tydligt resultatfokus.
Du är en trygg ledare som motiveras av att se andra lyckas och har förmågan att lyfta ditt team till nya nivåer. Du trivs med att jobba datadrivet, är van att använda CRM-system, analyserar säljresultat och omvandlar insikter till konkreta actions. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska och har körkort för personbil.
VILL DU VETA MER?
I den här rekryteringen samarbetar Gelins KGK med Nexer Recruit, får du tjänsten kommer du att anställas av Gelins KGK. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Stefan Larsson på telefonnummer: 46 730846816 eller via e-post: stefan.larsson@nexergroup.com
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2025-08-31.
OM KUNDEN Gelins KGK AB är ett välrenommerat företag med lång tradition inom sin bransch. Med stark lokal förankring i Skara erbjuder de högkvalitativa produkter och lösningar till professionella kunder. Här får du vara med på en tillväxtresa i ett bolag som samtidigt värnar om arbetsmiljö, långsiktighet och ständig utveckling.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Recruit AB
(org.nr 556975-4970), https://nexerrecruit.com/ Arbetsplats
Nexer Recruit Kontakt
Stefan Larsson stefan.larsson@nexergroup.com 0730-846816 Jobbnummer
9454931