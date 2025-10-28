Försäljningschef till ArcelorMittal Building Solutions Sverige
Qtym AB / Chefsjobb / Karlstad Visa alla chefsjobb i Karlstad
2025-10-28
ArcelorMittal Building Solutions Sverige AB är den svenska grenen av världskoncernen ArcelorMittal. Under varumärkena Armat och ArcelorMittal Projekt utvecklar, tillverkar och marknadsför vi ett brett program av byggplåt för allt från villor och flerbostadshus till större konstruktioner och projekt. Vi har produktionsenheter i Karlstad, Sveg och Kungshamn. Läs mer på www.arcelormittal.se
Vill du vara med och forma framtidens försäljningsorganisation inom ett världsledande stålbolag? ArcelorMittal Building Solutions Sverige söker nu en Försäljningschef - Projekt som vill kombinera ledarskap med teknisk försäljning och affärsutveckling.Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Som Försäljningschef - Projekt leder du ett team med tre försäljningsingenjörer och rapporterar direkt till VD. Du får en nyckelroll i att driva både befintliga och nya affärer framåt - och vara med och utveckla vår säljstruktur och marknadsnärvaro. Tjänsten kombinerar ledarskap med egna kundkontakter.
Dina ansvarsområden
• Leda och utveckla försäljningsteamet med fokus på affärsutveckling och kundnöjdhet
• Effektivisera säljprocessen genom utveckling och implementering av digitala verktyg
• Stärka vår marknadsnärvaro och driva strategiska initiativ
• Ansvara för egna kundrelationer och affärer, främst inom byggentreprenad
• Vara på plats i Karlstad cirka en gång per månad; övrig placering flexibel inom Sverige
• Resor förekommer i tjänsten
Vi söker dig som har
• Erfarenhet av försäljning inom byggbranschen, gärna med teknisk kompetens
• Tidigare ledarerfarenhet eller potential att ta nästa steg som chef
• God förståelse för byggprocesser, ritningar och kalkylering
• Förmåga att driva affärer från start till mål med ett konsultativt arbetssätt
• Goda kunskaper i svenska och engelska, samt i MS Office och affärssystem
• Erfarenhet av byggstål/plåt är meriterandeProfil
Du är en trygg och engagerad ledare som inspirerar ditt team och bygger starka kundrelationer. Du är lösningsorienterad, strukturerad och har ett affärsdriv som gör skillnad. Du trivs i en miljö med högt tempo och variation, och ser möjligheter i förändring.
Vi erbjuder
• Ett spännande jobb hos ett världsledande stålbolag
• Möjlighet att påverka och utveckla försäljningsorganisationen
• Starka varumärken och ett brett sortiment av byggprodukter
• En inkluderande arbetsplats där mångfald värdesätts
Ansökan & kontakt
Skicka din ansökan via formuläret nedan senast 5 november 2025.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
• Marie Broberg, HR-chef, marie.broberg@arcelormittal.com
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Ersättning
