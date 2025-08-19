Försäljningschef Saluhall Ica Maxi Nacka
2025-08-19
Som försäljningschef för Saluhallen på ICA Maxi Nacka ansvarar du för drift, budget och personal i Saluhallen, en av butikens totalt sju avdelningar. Du leder och utvecklar Bageri, Kök, Delikatess, Fisk och Café - tillsammans med dina säljledare, och inspirerar dem att leda sina team på ett engagerat och effektivt sätt.
Du är ytterst ansvarig för att Saluhallen alltid är välfylld, ren och fräsch, med noga utvalda råvaror och produkter av hög kvalitet. Med fokus på matinspiration skapar du en butiksmiljö där kunderna upptäcker nya smaker, säsongens råvaror och kreativa matidéer. Du driver idéer för kampanjer, smakupplevelser och inspirerande exponering som får kunderna att återkomma gång på gång. I rollen ingår även administrativt arbete med planering, struktur, personalplanering och schemaläggning, samt uppföljning av försäljning, varuflöde och ekonomiska mål. Du ingår i butikens ledningsgrupp och bidrar till den långsiktiga planeringen och utvecklingen av butiken, med fokus på att leverera Nackas bästa matupplevelse varje dag.
Vi ser att du är kreativ, ansvarstagande och inspirerande i ditt ledarskap - med förmåga att skapa resultat framåt genom ett genuint intresse för mat, råvaror och människor.
Om dig
Vi söker en trygg och inkluderande ledare som brinner för att skapa resultat tillsammans med ditt team. Du är strukturerad och har ett stort intresse för siffror och försäljning, samtidigt som du värnar om ett positivt och engagerat arbetsklimat. Med din förmåga att planera, organisera och coacha skapar du framgångsrika arbetsprocesser och motiverar dina medarbetare att nå gemensamma mål. Hållbarhet ligger dig varmt om hjärtat, och du strävar efter att utveckla både människor och verksamhet i enlighet med framtidens krav. Publiceringsdatum2025-08-19Kravprofil för detta jobb
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna i en större butik inom dagligvaruhandeln såsom ICA eller annan matbutik
Erfarenhet av att leda personal och hantera administration
Kunskap inom butiksekonomi och försäljning
Erfarenhet av att hantera stora volymer varor
Goda kunskaper inom Ledande Butiksdrift eller god kännedom i Lean
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Kunskap inom företagsekonomi
Erfarenhet av system som SoftOne, AoB eller StoreOffice/Min butik
Utbildning via ICA-skolan (BLU, LU eller FLU) eller motsvarandeTjänstens omfattning och tillträde
Tjänsten är heltid tillsvidare med sex månaders provanställning. Önskat tillträde 1 september 2025 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten innebär varierad arbetstid och helgarbete. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Som en del i rekryteringsprocessen genomför vi bakgrundskontroll och begär utdrag ur belastningsregistret.
Om oss
Maxi ICA Stormarknad Nacka är mer än en butik - vi är en levande matdestination där passion för mathantverk och omtanke för människor möts. Sedan 2002 har vi jobbat för att vara först och främst som arbetsgivare, butik, servicegivare och samhällsmedborgare. Vårt eget varumärke Nackas Egna speglar kvalitet och hantverk med allt från bröd och bakverk producerade på riktigt till hemlagade rätter och delikatesser från våran inbjudande saluhall. Vi är stolta över många samarbeten där vi tillsammans minskar matsvinn och gör hållbara val- allt för en god morgondag.
Vi satsar på våra medarbetare genom vår interna affärsskola Nacka Business School och personliga utvecklingsplaner - Hos oss får du dagliga utmaningar, högt tempo, bra arbetsmiljö och stöd när du behöver. Vi erbjuder förmåner som friskvårdsbidrag, frukostbuffé, utbildningar och verkliga karriärmöjligheter. Vi är stolta över utmärkelser så som Sweden's Best Managed Companies 2025, Årets Nackaföretag 2022 och Årets Butikskonditori 2023. Våra nio priser från Dagligvarugalan genom åren - bland annat Årets Fiskavdelning 2024 och Fernando Di Lucas hederspris 2020 - speglar vår passion för kvalitet och innovation.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Stormarknad AB
(org.nr 556607-9561) Arbetsplats
ICA Maxi Nacka Jobbnummer
9465002