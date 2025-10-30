Försäljningschef Norden inom affärsområde stål
Har du ett starkt driv för försäljning, teknik och ledarskap? Vill du vara med och utveckla ett företag med lång historia och höga ambitioner?
Nu söker vi på Olofsfors en Försäljningschef Norden till vårt Stålsegment, där du får en nyckelroll i att stärka våra varumärken SharqEdges och Bruxite och SharqPlate på den nordiska marknaden.
Om rollen
Som Försäljningschef för Norden rapporterar du till Marknadsdirektören för affärsområde Stål. Du leder försäljningsarbetet i Sverige, Finland och Norge, med personalansvar för det svenska säljteamet. Du arbetar både operativt och strategiskt - med fokus på att förstå kundernas behov och erbjuda tekniska lösningar som skapar mervärde. Tjänsten är placerad i Olofsfors, med möjlighet till hybridarbete vissa dagar. Resor inom Norden och internationellt förekommer. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Dina arbetsuppgifter:
Ansvara för försäljningen inom Norden och utveckla långsiktiga kundrelationer
Leda och coacha det svenska säljteamet inom affärsområde Stål
Stödja och samarbeta med kollegor i Finland och Norge
Utveckla och implementera försäljnings- och marknadsstrategier
Förhandla och skriva avtal inom ditt ansvarsområde
Delta i och driva tvärfunktionella projekt med bl.a. marknad, produktutveckling och kundservice
Ansvara för att genomföra mässor i Sverige samt Planera och medverka vid andra mässor och kundevent
Aktivt bidra till förbättringsarbete för ökad kundnöjdhet
Vi söker dig som:
Du är en energisk och uthållig ledare som trivs med att skapa och utveckla starka relationer. Du har en hög grad av affärsmässighet, kombinerat med en strategisk helhetssyn som gör att du ser både detaljer och långsiktiga mål. Med gott omdöme och ett resultatorienterat förhållningssätt driver du arbetet framåt med fokus på kundnytta och affärsmål. Du är kommunikativ och anpassar ditt budskap efter mottagaren, och du behärskar svenska och engelska på hög nivå, både i tal och skrift. I ditt ledarskap är du coachande, positiv och tydlig, med förmåga att skapa engagemang och driva ditt team mot gemensamma mål. Du inspirerar till ett långsiktigt och hållbart arbetssätt, där utveckling och samarbete står i centrum. Våra värderingar - kunskap, kvalitet och hållbarhet - är självklara delar i ditt sätt att leda och i teamets arbete. Du ser till att dessa värderingar genomsyrar både strategiska beslut och det dagliga arbetet.
Du bör ha följande kompetens och erfarenhet för att passa i rollen
Universitetsexamen inom ekonomi eller marknadsföring, alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
God teknisk förståelse och intresse för teknik
Erfarenhet av B2B-försäljning och/eller inköpsprocesser
Vana vid avtalsförhandlingar och avtalsskrivning
Tidigare erfarenhet av personalansvar och ledarskap
Kompetens inom försäljnings- och marknadsstrategi
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt (ytterligare språk är meriterande)
Vad vi erbjuder
På Olofsfors kombinerar vi tradition med innovation. Våra värderingar - kunskap, kvalitet och hållbarhet - genomsyrar allt vi gör, från produktutveckling till kundrelationer. Du blir en del av ett engagerat team med stark sammanhållning, korta beslutsvägar och högt tempo som verkar både lokalt och globalt.
Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett internationellt bolag med starkt varumärke och ambitiösa visioner.
Möjlighet att påverka och utveckla affärsområdet
Ett arbetsklimat som präglas av samarbete, respekt och långsiktighet.
Bra förmåner, flexibel arbetstid och arbetstidsförkortning och möjlighet till hybridarbete
