Försäljningschef Kassa
Göran Ed Livsmedel AB (ICA Kvantum Nybro) / Chefsjobb / Nybro Visa alla chefsjobb i Nybro
2025-09-05
Vi erbjuder dig en attraktiv arbetsplats med över 90 anställda, där du får jobba i vårt härliga team. Vi månar om att våra medarbetare ska trivas och utvecklas, därför värdesätter vi engagemang, gemenskap, enkelhet och trygghet. Vi är den personliga och kundvänliga mataffären som erbjuder våra kunder ett brett sortiment av dagliga varor, hög kvalitet till bra priser.
Som Försäljningschef kassa ansvarar du för att leda butikens kassa och förbutik. Du ansvarar såväl strategiskt som operativt där du även har resultatansvar för dina avdelningar. I rollen ingår att leda, utveckla och inspirera dina medarbetare. Du coachar dina säljledare och kassaledare för att uppnå en helhetssyn och gott samarbete och för att säkerställa en hög kundupplevelse. Du ansvarar för att utveckla rätt kommunikation på avdelningarna och ser till att rutiner följs och utvecklas för att butiken ständigt ska ligga i framkant. Att butiken erbjuder ett kundbemötande i världsklass är fokus i denna position.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckling av medarbetare och butik
Coachande ledarskap
Kundbemötande
Driva försäljning och resultat enligt butiken målsättningar
Uppföljning av nyckeltal såsom; försäljning, marginal, svinn, personaltimmar, effektivitet och övriga kostnader.
Bankomat och kassaräkning
Bemanning och rekrytering samt samordning av introduktion på de egna avdelningarna.
Ansvar över säkerhet och arbetsmiljö på avdelningarna.
Arbete i butikens driftgrupp.
Meriterande för tjänsten
Tidigare liknande tjänst eller ledande tjänst inom dagligvarubutiken.
Utbildning inom ledarskap och ekonomi
ICA-erfarenhet
Om dig
Du älskar mötet med kunden och är en trygg och naturlig ledare som trivs med att leda processer och brinner för att utveckla din avdelning och dina medarbetare. Genom att inspirera, engagera och motivera dina medarbetare bidrar du till att skapa ett positivt arbetsklimat och förstklassig kundservice. Du är tydlig i ditt ledarskap samtidigt som du har ett coachande och stöttande förhållningssätt. Du är bra på att strukturera, prioritera, delegera och analysera. Självklart är du fokuserad på kund och försäljning och drivs av att skapa god lönsamhet.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad: Deltid 90%
Rekrytering sker löpande med tillträde enligt ök.
Tveka inte! Skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Göran Ed Livsmedel AB (ICA Kvantum Nybro)
