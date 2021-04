Försäljningschef inom affärsområde elbilsladdning till Sekraft - Sesol AB - Säljarjobb i Jönköping

Sesol AB / Säljarjobb / Jönköping2021-04-07Vill du bli en del av oss på Sekraft, ett bolag som verkar i en expansiv bransch med bra utvecklingsmöjligheter? Sök då tjänsten här nedan!Om Sekraft & SesolSekraft är en trygg partner för dem som ska investera i elbilsladdare. Vi är idag ca 100 medarbetare i koncernen som består av Sesol som fokuserar på solceller och batterilösningar samt Sekraft som fokuserar på elbilsladdare och smarta fastighetslösningar. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping men vi har också etablerat oss i Kalmar, Helsingborg, Stockholm och Örebro.Varje dag levererar vi anläggningar med högsta kundnöjdhet i fokus. Eftersom fler och fler får upp ögonen för elbilsladdare så innebär det att vi arbetar med anläggningar i alla storlekar, från en villa till stora offentliga parkeringsplatser. All vår personal är behörig och anställda direkt hos oss vilket är viktigt för oss för att kunna leverera den kvalité vi står för som företag. Vi kan stolt säga att vi är en helhetsleverantör, på riktigt.2021-04-07Vi söker nu en Försäljningschef som vill vara med och bygga upp vår avdelning i Jönköping. Vi ser dig som en person som är expert på att motivera andra och skapa en bra stämning omkring dig. Vi tillämpar fast lön och attraktiva provisioner samt bonussystem och arbetar måndag-fredag. Här kommer du rapportera till vår VD och vara delaktig i strategiska beslut inom försäljningsorganisationen på Sekraft.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer omfattas av bland annat personal och budgetansvar men även att vara ute på fältet och bidra till att din personal tar sin budget via coachning och uppföljning.Vi söker dig som är ansvarsfull och van vid att leverera goda resultat. Du har tidigare erfarenhet inom försäljning, personal och budgetuppföljningar. Du trivs i samspel med andra men jobbar även bra självständigt. Du har en hög social kompetens och god vana vid att bygga kundrelationer.För att söka tjänsten har du har minst 4 års erfarenhet inom försäljning med goda resultat samt ledarskapserfarenhet.Vad innebär det att arbeta som försäljningschef hos oss?Mycket frihet under ansvarPersonal och budgetuppföljningarEn unik möjlighet att påverka din egen roll och vara med och utveckla företagets fortsatta verksamhet i en bransch där du verkligen kan göra en positiv skillnad för samhälletEn energifylld arbetsplats med en stark sammanhållningDelaktighet i vårt tävlingsupplägg Golden LeagueMöjligheten till en karriär inom bolaget, vi växer och ledarskapsegenskaper och ambitioner är något vi ser mycket positivt påGoda förmåner som bland annat förmånsbilÖvriga anställningsvillkorLön: Fast och rörligPlacering: JönköpingTillträde: OmgåendeAnställningsvillkor: HeltidVälkommen in med din ansökan!Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta HR på jobb@sesol.se OBS: Ansökan tas endast emot via vår hemsida.Varaktighet, arbetstidHeltid 6 månaders provanställningLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-02