Försäljningschef Industri & Energi på Ventim AB

2026-02-10
Ventim befinner sig i en spännande utvecklingsfas där vi stärker vårt kundfokus och vår position på marknaden. Nu söker vi en Försäljningschef för affärsområdena Industri och Energi - en nyckelroll för dig som vill kombinera strategiskt ansvar med ett närvarande och engagerande ledarskap i en tekniskt avancerad miljö där olika perspektiv bidrar till bättre affärer.
Ventim är en ledande leverantör av ventiler, mätinstrument och flödestekniska lösningar för Industri, Vatten & Avlopp och Energi. Vi är cirka 40 medarbetare med hög teknisk kompetens och starkt kundfokus, och ingår i Indutrade-koncernen. Hos oss är beslutsvägarna korta, samarbetet nära och utvecklingsviljan stark. Vår kultur präglas av Respekt, Samarbete och Glädje - i vardagen, i affären och i relationen till våra kunder. Det märks bland annat genom ett öppet klimat, korta beslutsvägar och ett ledarskap där dialog och utveckling uppmuntras
Som Försäljningschef får du ett samlat ansvar för försäljning, teknisk support och affärsutveckling. Du leder ett kompetent team, skapar gemensamma arbetssätt och driver utvecklingen av Ventims erbjudande. Rollen innebär ett nära samarbete med VD och en aktiv plats i ledningsgruppen.
I denna roll ansvarar du för att utveckla affären inom Industri och Energi och säkerställa att Ventim fortsätter växa lönsamt. Du arbetar både strategiskt och operativt - från att identifiera marknadspotential till att vara delaktig i större kunddialoger
Du kommer bland annat att:
• utveckla affär, erbjudande och prissättning
• identifiera nya affärsmöjligheter och förbättringsområden
• säkerställa effektiv användning av CRM och digitala verktyg
Samtidigt leder du teamet i vardagen genom att:
• coacha och utveckla medarbetare inom försäljning och teknisk support
• skapa struktur för planering, uppföljning och prognoser
• bidra aktivt i arbetet med nyckelkunder och större affärer
En viktig del av uppdraget är att skapa helhet i affärsområden. Det innebär att du förenar försäljning och teknisk support i gemensamma mål och arbetssätt, tydliggör roller och ansvar och säkerställer att kund- och affärsfokus genomsyrar hela processen.
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och utveckla teknisk försäljning inom industri, energi eller närliggande områden. Du är van vid komplexa affärer och har en god förståelse för både teknik och affärslogik.
Du har:
• flerårig erfarenhet av försäljning, försäljningsledning och affärsutveckling
• god förståelse för teknisk försäljning
• vana av budgetarbete, prognoser och resultatuppföljning
• erfarenhet av CRM och strukturerad försäljningsstyrning
Som ledare är du tydlig, kommunikativ och prestigelös. Du skapar förtroende, ger riktning och får människor att arbeta tillsammans. Vi vet att ingen kan allt från start - det viktigaste är ditt ledarskap, ditt affärsfokus och din vilja att utveckla affären tillsammans med teamet.
Meriterande erfarenheter:
• försäljning mot industri- eller energikunder
• förändringsledning i etablerad verksamhet
• samarbete med marknad kring erbjudande och positionering
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att kontakta rekryteringskonsult Johan Eriksson tel. 0766776873 eller mejl johan.eriksson@nearyou.se
snarast, dock senast söndag 15 mars 2026.
