Försäljningschef Bilförsäljningen Jonsson Bil
Bråviken Bil AB / Chefsjobb / Örebro Visa alla chefsjobb i Örebro
2026-04-27
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bråviken Bil AB i Örebro
, Norrköping
eller i hela Sverige
Plats: Örebro Anställningsform: Tillsvidare, heltidPubliceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Vi söker nu en försäljningschef som vill ta ett helhetsansvar för bilförsäljningen på Jonsson Bil i Örebro län. I rollen leder du det dagliga arbetet inom bilförsäljningen och säkerställer att verksamheten utvecklas i linje med uppsatta mål och strategier inom såväl försäljning, ekonomi, kundnöjdhet som medarbetarnöjdhet.
Jonsson Bil är ett etablerat bilföretag med totalt 28 medarbetare och representerar flera starka varumärken inom både personbilar och lätta lastbilar. Verksamheten omfattar även en stor och viktig begagnatförsäljning. Rollen innebär därmed ansvar för en bred affär med flera produktområden, högt tempo och stort kundfokus.
Du har en nyckelroll i att skapa struktur, driva försäljningsresultat och fungera som ett nära stöd till både privat- och företagsaffären.
I rollen ingår personal, resultat och budgetansvar
Du rapporterar till VD och blir en del av ledningsgruppen
Arbetsuppgifter och ansvar
• Leda och utveckla bilförsäljningen mot uppsatta mål.
• Teamet består av 4 personer + dig
• Följa upp försäljningsresultat, nyckeltal och aktiviteter
• Ansvara för försäljningen av nya personbilar, lätta lastbilar samt begagnade fordon
• Stötta och utveckla företagsförsäljningen i nära samarbete med övriga funktioner
• Säkerställa effektiva och enhetliga försäljningsprocesser
• Coacha och stötta säljare i det dagliga arbetet
• Skapa, planera och genomföra försäljningsaktiviteter. Såväl mot privatkunder som företagskunder
• Ansvara för en egen, mindre säljbudget och genomföra egna affärer
• Säkerställa ett professionellt och kvalitativt kundbemötande
Vem är du?
Vi söker dig som är affärsdriven, strukturerad och trygg i en ledande roll. Du trivs i en operativ vardag där du kombinerar ansvar för helheten med eget säljarbete.
• Erfarenhet av bilförsäljning, gärna från en miljö med flera varumärken
• Vana av både nybils- och begagnatförsäljning
• Erfarenhet av målstyrt arbete och uppföljning av resultat
• Tydligt och coachande ledarskap
• God kommunikativ förmåga och förmåga att skapa förtroende
• Strukturerad och affärsdriven
• B-körkort
Vi erbjuder
• En nyckelroll i ett stabilt bolag med 28 medarbetare och stark lokal närvaro
• Ett brett produkterbjudande inom nybil, lätt last och begagnat
• Möjlighet att påverka och utveckla försäljningsverksamheten
• Kombination av ledarskap och eget säljansvar
• Ett engagerat team och en familjär företagskultur
Ansökan.
Urval sker löpande
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7644377-1969490". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bråviken Bil AB
(org.nr 556902-9225), https://mercarigroup.teamtailor.com
Jonsson Bil AB (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mercari Group Jobbnummer
9878711