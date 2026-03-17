Försäljningschef B2B - Telekom & IT
Telebyrån - en del av Techgruppen
Vill du bygga, leda och skala en säljorganisation i ett växande techbolag?
Telebyrån, en del av Techgruppen, söker nu en Försäljningschef som vill ta ett helhetsansvar för vår B2B-försäljning och vara med och driva nästa fas i vår tillväxt.
Det här är en roll för dig som kombinerar ledarskap, affärsdriv och operativ försäljning - och som vill arbeta nära affären i en entreprenöriell miljö.
Om Telebyrån
Telebyrån är en del av Techgruppen och levererar skräddarsydda lösningar inom telekom, IT och kommunikation till företag i hela Sverige.
Vi arbetar med marknadsledande mobiloperatörer och moderna plattformar för att hjälpa företag att effektivisera sin kommunikation och digitala arbetsmiljö.
Bolaget är i stark tillväxt och vi bygger nu vidare vår säljorganisation för att möta efterfrågan.
Om rollen
Som Försäljningschef har du det övergripande ansvaret för att utveckla, leda och strukturera vår försäljning.
Du ansvarar för både teamets prestation och din egen affär, och arbetar aktivt med att driva tillväxt, skapa struktur och utveckla våra säljprocesser.
Rollen innebär ett nära samarbete med ledning och övriga funktioner i bolaget.
Ansvarsområden
Leda, coacha och utveckla säljteamet
Sätta mål, följa upp resultat och driva prestation
Rekrytera och onboarda nya säljare
Delta i och driva egna affärer (B2B)
Utveckla och optimera säljprocesser och arbetssätt
Säkerställa struktur i CRM och pipeline
Bidra till strategiska beslut kring försäljning och tillväxt
Vem vi söker
Vi söker dig som är en naturlig ledare med stark affärsförståelse och dokumenterad erfarenhet av försäljning.
Du har förmågan att både bygga team och själv vara operativ i affären.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av B2B-försäljning
Har erfarenhet av att leda eller coacha säljteam
Är resultatorienterad och van att arbeta mot tydliga mål
Har ett strukturerat arbetssätt och god affärsförståelse
Är kommunikativ och trygg i dialog med kunder och team
Meriterande
Erfarenhet inom telekom, IT eller abonnemangstjänster
Erfarenhet av att bygga säljorganisationer
Vana av CRM och datadriven försäljning
Vad vi erbjuder
Hos Telebyrån får du en nyckelroll i ett bolag med höga ambitioner och tydlig tillväxt.
Vi erbjuder:
Möjlighet att bygga och påverka säljorganisationen
En central roll nära ledning och affär
Korta beslutsvägar och stor påverkan
En entreprenöriell miljö med högt tempo
Möjlighet att utvecklas tillsammans med bolaget
Urval sker löpande.
Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation.
Vi ser fram emot att höra från dig.
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://telebyran.teamtailor.com/jobs/7398922-forsaljningschef-b2b-telekom-it
E-post: aziz@telebyran.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tele-Byrån i Kalmar AB
(org.nr 559216-2001)
Cylindervägen 18 (visa karta
)
131 52 NACKA STRAND Arbetsplats
Telebyrån Jobbnummer
9801639