Försäljningschef - Wheelsystem
2025-12-18
Wheelsystem skapar ett lättsamt, välskött och hållbart arbetssätt för våra kunder med ergonomiska, digitaliserade och automatiserade lösningar. Genom att kombinera innovativa produkter med ett starkt fokus på arbetsmiljö och kundvärde hjälper vi verkstäder att optimera sina flöden och utveckla sin verksamhet. Vår vision är tydlig - att bli världsledande inom däckförvaring och hjulhantering, samtidigt som vi förnyar och förbättrar branschen med prisvärda, högpresterande lösningar och service i världsklass.
STRATEGISK OCH AFFÄRSDRIVEN FÖRSÄLJNINGSCHEF -
VILL DU TA HELHETSANSVAR FÖR FÖRSÄLJNING OCH MARKNAD?
Wheelsystem är ett innovativt företag som förnyar och utvecklar sin bransch. Med djup kompetens inom däcklager och hjulhantering hjälper vi våra kunder att effektivisera och stärka sin verksamhet. Hållbarhet, kvalitet och innovation genomsyrar allt vi gör. Vi strävar efter att alltid bli lite bättre varje dag. Vår vision är att skapa hållbar tillväxt för våra kunder, partners och oss själva, och att bli världsledande inom däckförvaring och hjulhantering.
Nu söker vi dig som vill ta nästa steg i karriären och bli en nyckelperson i vår fortsatta tillväxtresa. Är du strategisk, affärsdriven och brinner för försäljning och marknadsföring? Då finns här en roll med stora möjligheter att påverka, utveckla och göra skillnad.
OM ROLLEN
Som försäljningschef hos Wheelsystem har du ett övergripande ansvar för både försäljning och marknad. Du leder ett team på fyra säljare, varav två är baserade i Tyskland, och samarbetar nära med en medarbetare gällande marknadsföringen. Rollen är både strategisk och operativ och innefattar bland annat att:
• Utveckla och genomföra försäljningsstrategier
• Driva internationell projektförsäljning
• Säkerställa struktur, uppföljning och resultat
• Utveckla och vårda befintliga återförsäljare
• Stärka vår marknadsnärvaro nationellt och internationellt genom nya partnerskap
En central del av rollen är att förstå affären på djupet. Du arbetar med kalkyler, prissättning och lönsamhetsanalyser för att skapa långsiktigt hållbara affärer. Som ledare är du närvarande, coachande och motiverande, samtidigt som du är trygg i att fatta egna beslut och ta initiativ.
Hos oss får du mer än en titel. Du får friheten att forma din roll och vara med och påverka företagets framtid. Arbetet erbjuder stor flexibilitet, där du inte behöver vara på plats varje dag, och du blir en del av en platt organisation med korta beslutsvägar där idéer snabbt kan bli verklighet.
OM DIG
Vi söker dig som är en social och inspirerande ledare med ett coachande förhållningssätt. Du har erfarenhet av internationell försäljning och arbetar strukturerat, organiserat och målinriktat. Du kombinerar affärsmässig pondus med ödmjukhet och god samarbetsförmåga.
Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. Erfarenhet av den tyska marknaden och kunskaper i tyska är meriterande men inget krav. Det är även meriterande om du har:
• Erfarenhet från bil- eller verkstadsbranschen
• Kunskap inom digital marknadsföring
• Teknisk förståelse
• Vana av att arbeta med kalkyler, prissättning och affärsanalyser
VI ERBJUDER
Hos Wheelsystem blir du en del av en dynamisk och framtidsorienterad miljö där innovation, kundvärde och hållbara lösningar står i fokus. Du får möjlighet att växa tillsammans med bolaget och ta ett helhetsansvar för försäljning och marknad i ett företag som satsar på långsiktiga affärer och moderna marknadsstrategier.
Plats: Smålandsstenar eller försäljningskontoret Malmö
I denna rekrytering samarbetar Wheelsystem med FSK Group. Ansvarig rekryterare är Carl Schrewelius
