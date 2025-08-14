Försäljningschef - SweInvest Finance
Sweinvest Finance AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2025-08-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sweinvest Finance AB i Göteborg Publiceringsdatum2025-08-14Om företaget
SweInvest är en ledande aktör inom kapitalåtervinning, likviditetsoptimering och strategiska affärslösningar för företag och investerare. Vi hjälper våra klienter att frigöra kapital, driva juridiska processer och maximera värdet av sina tillgångar.
Rollen:
Som Försäljningschef hos oss får du en nyckelposition där du både leder ett team av säljare och är aktiv i försäljningen själv. Du ansvarar för att sätta mål, följa upp, coacha och utveckla säljarna - samtidigt som du själv bearbetar kunder och stänger affärer. Rollen är operativ och kräver att du är lika bekväm med att arbeta strategiskt som att vara ute "på golvet" med teamet.Arbetsuppgifter
Leda, följa upp och utveckla ett team av säljare.
Coacha och stötta säljarna i deras dagliga arbete.
Sätta individuella och gemensamma försäljningsmål.
Själv driva hela försäljningsprocessen från prospektering till avslut.
Rapportera resultat och strategiska förslag till VD.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att leda säljteam och samtidigt vara aktiv i egen försäljning.
Är självgående, resultatorienterad och van att leverera på ambitiösa mål.
Har stark kommunikations- och förhandlingsförmåga.
Trivs i en snabb och entreprenöriell miljö.
Vi erbjuder:
En operativ ledarroll med stor påverkan på företagets tillväxt.
Goda förtjänstmöjligheter med fast ersättning + bonus.
Möjlighet att påverka strategin och utveckla verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: leo.celija@sweinvest.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sweinvest Finance AB
(org.nr 559379-1907)
Gullbergsstrandgata 36D (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Sweinvest Finance Jobbnummer
9458967